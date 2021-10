Pogbával csábítaná Mbappét Madridba a Real

Komoly erősítéseket tervez jövő nyáron a Real Madrid, Pogbát Manchesterből, Mbappét Párizsból szereznék meg.

Madridban állítólag azt tervelték ki, hogy előbb megszerzik Paul Pogbát a Manchester Unitedtől, aminek hatására válogatottbeli csapattársa, Kylian Mbappé is csatlakozik majd a Real Madrid keretéhez – legalábbis a The Sun információi szerint. Madridi szempontból ideális esetben még az is előfordulhat, hogy úgy valósul meg a két transzfer, hogy egyik játékosért sem kell fizetni egyetlenegy Eurócentet sem, hiszen mind Pogba, mind pedig Mbappé szerződése jövő nyáron lejár.

A terv nem tűnik rossznak, leszámítva azt, hogy Paul Pogba néhány hete jelezte, szívesen meghosszabbítaná 2022 nyarán lejáró szerződését, ugyanakkor vele kapcsolatban felröppent az is, hogy visszatérne Torinóba a Juventushoz.

