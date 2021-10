Pogbát menedzsere beajánlotta a Barcelonának

Arról már több helyen is lehetett olvasni, hogy a Barcelona a jövő nyáron elsősorban ingyen igazolható játékosokkal erősítene.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Nos, úgy tűnik, hogy Paul Pogba is felkerült a lehetséges 2022-es érkezők listájára. Legalábbis az ESPN szerint Mino Raiola beajánlotta ügyfelét a katalánokhoz. Esély persze mutatkozik arra is, hogy Pogba ügynöke ezzel csak nyomást akar gyakorolni a Manchester United vezetésére, miután a francia világbajnok középpályás korábban jelezte, hogy szívesen meghosszabbítaná 2022 nyarán lejáró szerződését.

Pogbát nem mellesleg eddig a Real Madrid, a Juventus, a Paris Saint Germainnal is összeboronálták már, most ehhez a veretes névsorhoz csatlakozik a szebb napokat is látott Barcelona.

Az ESPN egyébként azt is tudni vél, hogy amennyiben Pogbát elveszíti a Manchester United, akkor a Monaco francia-kameruni középpályását, 21 esztendős Aurélien Tchouaméni lehetne az, akivel pótolnák Pogbát. Tchouaméni iránt a Unitedon kívül a városi rivális City, a Liverpool, a Real Madird, és természetesen a PSG is érdeklődik.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

A Manchester United a Leicester City otthonába látogat a hétvégén, a hazai győzelem 3,55-szörös, a döntetlen 3,60-szoros, a vendég siker 2,14-szeres pénzt fizet.