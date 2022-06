Pogba után Lingard is távozik a Manchester Unitedtól

A Manchester United saját nevelésű, angol válogatott középpályásának június 30-án lejár a szerződése.

Nemcsak Paul Pogba hagyja el szabadon igazolható játékosként a Manchester United keretét: Jesse Lingard szerződése is lejár, így a 29 éves középpályás is új csapat után nézhet.

A 32-szeres angol válogatott játékos a Vörös ördögök akadémiájáról került ki, és bár 5 alkalommal is kölcsön adta őt nevelőegyesülete, 2015-2020 között a Manchester United alapemberének számított. A most befejeződött szezon előtt a West Ham Unitednél kiemelkedően teljesített Lingard, így nem volt csoda, hogy számításba vette őt Ole Gunnar Solskjaer is. Azonban a norvég menedzser távozása után ismét létszámon felüli játékos lett a Manchester Unitednél, az idei szezonban 22 találkozón mindössze 548 percet töltött a pályán.

Lingard valószínűleg a West Ham Unitednél folytatja a pályafutását, de az AC Milan is ajánlatot tehet neki.

