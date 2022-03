Pogba: „Ronaldo a történelem legjobb csatára!”

A Manchester United 3–2-re nyert a Tottenham ellen, ez volt a vörösök 400. győzelme hazai pályán a Premier League-ben. A meccs hőse a három gólt szerző Cristiano Ronaldo volt, akit a meccs után csapattársa, Paul Pogba a futball történetének legjobb csatáraként emlegetett.

A franciát ámulatba ejtette, amikor Ronaldo előbb távolról, majd büntetőből, végül pedig fejjel is eredményes volt. Tette mindezt olyan hírek mellett, amelyek szerint rosszul érzi magát az Old Traffordon és távozni akar.

„A legjobb pillanatokban szereztük a gólokat, Ronaldo pedig azt tette, amihez a legjobban ért – mondta Pogba a BBC-nek. – Sosem volt vele probléma. Amikor a csapatodban játszik a történelem legjobb csatára, akkor nem lehet prbléma. Zseniális teljesítményt nyújtott, de nemcsak ő, hanem az egész csapat.”

A Sky Sportsnak hozzátette: „Mindenki ismeri Cristiano-t, nem kell bemutatni. Ezt tudja. Legutóbb nem játszott, most visszatért és szerzett három gólt. Most mindenki boldog. Ma minden jó volt. Hallhatták a szurkolókat, akik drukkoltak nekünk és érezték, hogy minden működik. Jók voltunk és ez jó válasz volt a City elleni teljesítményünkre. Kellett ez a lökés, hogy újra előre menjünk. Be akarunk kerülni az első négybe és egy olyan csapat ellen nyertünk, amelynek ugyanez a célja.”

Ronaldo a találkozón újra történelmet írt. Először is azzal, hogy 14 év és 58 nap után szerzett újra három gólt egy meccsen a Premier League-ben – érdekesség, hogy ez csak a második triplája volt az angol élvonalban, de a pályafutása során ez már a 49. volt. Ezzel együtt Ronaldo-nál több gólt senki nem szerzett pályafutása során, mert a portugál zseni immár 807 találatnál tart, így megelőzte az eddigi első Josef Bicant (805).