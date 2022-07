Pogba megsérült, hónapokat kell kihagynia

A frissen igazolt francia világbajnok a hétfői edzés után jelezte a fájdalmat a térdében.

Két hete jelentette be a Juventus, hogy a Manchester Unitedtől visszatért Paul Pogba. A francia egy felkészülési meccsen be is mutatkozott régi-új csapatában.

A következő meccsre azonban jelen állás szerint hónapokat kell várnai. A hétfői edzés után jelezte Pogba, hogy valami nincs rendben. A vizsgálatok során kiderült, hogy az oldalsó ízületi porca sérült meg.

Jelenleg úgy tűnik, a műtét sem kizárt, és a hírek szerint a leghamarabb októberben léphet pályára a Juventusban.

