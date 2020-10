Pogba megnevezte álmai csapatát

Ha egyszer majd valaki mérleget von arról, hogy ki volt a legtöbb pénzért vásárolt, legnagyobb csalódást okozó labdarúgó, akkor Paul Pogba harcban lesz az első helyért. A francia játékost 2016-ban a 89 millió fontért vette a Juventustól, de a játékos azóta nem tett csodát. Se.

A játékos most elismerte, hogy tavaly nyáron közel áll a Real Madridba szerződéshez, de végül Ole Gunnar Solskjaer meggyőzte, hogy maradjon még legalább egy évet.

A futballista nem volt könnyű helyzetben, hiszen komoly bokasérülés is akadályozta abban, hogy megszolgálja azt a rengeteg pénzt, amit költött rá a Manchester United. Aztán a bajnokság újraindítása után Pogba is belelendült és főszerepe volt abban, hogy a MU a harmadik helyen végezzen. Az ősz azonban sokkal rosszabbul kezdődött: három meccsből csak egyet tudott megnyerni az együttes és az egyre hangosabb kritikák között megváltás volt a csapatnak és Pogbának a válogatott meccsek miatti szünet.

Amelyet kihasznált Zinedine Zidane, a vezetőedzője is, hogy elmondja, mennyire jó játékosnak gondolja Pogbát, aki a szakember szerint remek irányító és ezzel utalást tett az esetleges átigazolás megindítására.

„Mindannyian hallottuk, hogy mi hangzott el. Mit mondjak? Igen, minden futballista szívesen játszana a Real Madridban” – reagált Pogba a Zidane által elmondottakra.

„Ez egy álom számomra is és miért ne valósulhatna meg egy nap? De én most a Manchester Unitedben játszom és szeretem a klubomat. Mindent meg is akarok tenni azért, hogy a csapat oda kerüljön, ahova való” – folytatta a játékos.

A helyzetet bonyolítja, hogy Pogbának jövő nyáron lejár a szerződése Manchesterben. Igaz, hogy van egy opciós év a megállapodásban, de egyelőre nem kezdődtek el a tárgyalások.

„Nem beszéltünk még, de egyelőre az a legfontosabb, hogy visszatérjek a legjobb formámhoz. Biztosan kapok majd ajánlatot a klubtól, de egyelőre még nem történt meg, így nincs miről beszélni.”

A Manchester United legutóbbi hazai meccsén 6–1-re kikapott a Tottenham-tól, vagyis nincs jó helyzetben.

„Nehéz időket élünk – mondta Pogba. – Harcolunk, hiszen nagy céljaink vannak. Meg akarjuk nyerni a bajnokságot és további címeket akarunk szerezni. Nem lesz könnyű, de ezért harcolunk.”