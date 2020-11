Pogba ismét ingyen távozhat?

Egyszer már megtörtént és a The Athletic értesülései szerint van rá esély, hogy Paul Pogba újra szabadon igazolható játékosként távozzon a Manchester Unitedtől.

Az elmúlt hetekben ismét felerősödtek a hangok, miszerint Paul Pogba távozhat a Manchester Unitedtől. A középpályás az utóbbi időben kevés játéklehetőséget kap Ole Gunnar Solskjaertól, csapata pedig rendkívül gyengén kezdte a szezont, így a sajtó ismét elkezdett spekulálni a jövőjét illetően.

Most a The Athletic arról ír, hogy a francia megvárná, hogy 2022 nyaráig érvényes szerződése kifusson és átigazolási díj nélkül távozzon az Old Traffordról. A lap írról ír, hogy Pogba nem szeretné meghosszabbítani szerződését és bár egyelőre a szezon közepén, illetve nyáron nem feltétlenül szeretne eligazolni, ám hosszú távon nem Angliában képzeli el a jövőjét.

Több csapat

Pogba 2012-ben egyszer már hasonló körülmények között távozott a klubtól, akkor a Juventusba igazolt ingyen, a hírek szerint van rá esély, hogy ismét Torinóban kössön ki.