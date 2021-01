Pogba: Ibra rasszista? Na, ne vicceljünk már!

Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic korábbi csapattársa szerint nevetségesen azok a vádak, miszerint a svéd rasszista lenne.

Ibrahimovicot a Lukakuval való balhéja után vádolták meg azzal, hogy rasszista lenne. A Milan támadója twitter posztjában védte meg magát, ahol azt írta, hogy Zlatan világában nem létezik az a szó, hogy rasszizmus.

Most korábbi Manchester Untides csapattársa Paul Pogba is megvédte Ibrát.

"Zlatan... rasszista? Nagyon szeret engem, szóval ő az utolsó ember, akiről azt mondanám, hogy rasszista, ne vicceljünk már ezezel" írta hivatalos twitter oldalán a világbajnok francia futballista.

Zlatan... racist? 🤨 He loves me too much so he's the last person I'd think of as racist! Come on, don't joke with that one! 🤣