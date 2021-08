Pogba egy év múlva a Real Madridba akar menni

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Paul Pogba fantasztikusan kezdte a szezont, hiszen a Manchester United–Leeds (5–1) meccsen négy gólpasszal nyitott. A Daily Star értesülései szerint a francia középpályás egy év múlva elhagyja az Old Traffordot és a Real Madridban folytatja a pályafutását.

Ha a királyiak tervei jól alakulnak, akkor jövő nyáron Pogba mellett Kylian Mbappét is megszerzik ingyen. Mindkét francia játékos arról beszélt korábban, hogy álmai klubja a Real Madrid. A spanyol klub a héten már több alkalommal is a címlapokra került, mert Mbappéért egyre többet fizetne, akár már ezen a nyáron is. Az utolsó ajánlat 150 millió euró volt.

A helyzet érdekessége, hogy Mbappé jelenlegi csapata, a PSG amellett, hogy megtartaná a 22 éves csatárt, Pogbát is szívesen szerződtetné.

