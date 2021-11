Pochettino nem lesz a Manchester United menedzsere

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Daily Star írta meg, hogy Mauricio Pochettinonak további hat hónapot kell várnia, hogy átvegye a Manchester United irányítását, az argentin nem hagyhatja el a PSG-t a szezon közepén, legalábbis a párizsi klubvezetők szerin. Illetve tegyük hozzá azt is, hogy a fenti kijelentés arra vonatkozik, hogy önszántából nem tehet így, hiszen a PSG vezetői bármikor dönthetnek úgy, hogy váltanak a kispadon, akár szezon közben is, ahogy tették mindezt Thomas Tuchellel és Löw Zsolttal nagyjából egy évvel ezelőtt.



A portál továbbra is tartja, hogy Pochettino a Manchester United első számú jelöltje a posztra, miközben más források arról írnak, hogy Ernesto Valverdét vette célba a klub, miután a PSG-nél nemleges választ kaptak a puhatolózás során.



Ráadásul a Mirror szerint – és erről már a Goal is írt – további hat jelölttel vette fel a kapcsolatot, hogy a szezon végéig elvállalják az Old Traffordon az állását. A névsor többek között tartalmazza Ralf Rangnick, Paulo Fonseca, Lucien Favre és Rudi Garcia nevét is, és az sem kizárt, hogy Micheal Carrick ideiglenesen megbízott menedzser marad a szezon végéig.

