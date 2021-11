Pochettino lehet Solskjaer utódja

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Ole Gunnar Solsjaer kirúgása óta csak úgy röpködnek a nevek, és már előtte is, hogy ki követheti a norvégot a Manchester Unitednél. Nos, itt a legújabb név: Mauricio Pochettino.

A The Mirror számolt be róla, sőt, egyenesen első számú célpontként emlegeti a Pari Saint-Germain vezetőedzőjét. A tervek szerint a szezon végéig keresne ideiglenes megoldást a Manchester United vezetése – Laurent Blanc és Julen Lopetegui is a jelöltek között van, – majd pedig a szezon végeztével vinnék Pochettinót.

Nem mellesleg, az is elképzelhető, hogy Pochettino hamarabb is szabaddá válik, hiszen nem elképzelhetetlen, hogy a közeljövőben megválik tőle a PSG vezetése. Ha ez megtörténne, jó eséllyel Zinedine Zidane követné a padon, akit pedig több más forrás tart esélyesnek a manchesteri kispadra.

