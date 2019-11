"Pochettino az elmúlt években bebizonyította, hogy kiváló edző"

Merre tart az argentin mester?

Ahogy arról kedden este beszámoltunk, a Tottenhem menesztette Mauricio Pochettinót.

A londoniak távozó trénerét már korábban is szóba hozták több klubbal, köztük a Bayern Münchennel is, ahol most szintén napirenden van az edzőkérdés.

A bajorok ugyanis hasonlóan a Spurs-höz, megváltak vezetőedzőjüktől, Niko Kovactól, akit egyelőre Hansi Flick helyettesít a kispadon.

A kialakult helyzetre reagált most Joshua Kimmich, aki riporterek kérdésére latolgatta az esélyeket.

- Nem tudok biztosat mondani arról, hogy Pochettino gondolkozik-e a Bayernben.

Ami viszont tény: az argentin mester az elmúlt években bebizonyította, hogy mit tud, a Totenhammel a legmagasabb szintre jutott és kiváló focit játszott.

Pochettino a top edzők között van, de nem tudom, hogy a Bayern szerződtetni szeretné-e.

Hansi Flickkel az első két meccsünkön jól muzsikáltunk, és a karácsonyi időszakig biztosan vele megyünk tovább az úton.

Valóban, ugyanis a Bayern előbb a BL-ben az Olympiakosz, ezt követően pedig a Dortmund ellen tudott nyerni a Bundesligában Flick vezetésével és legközelebb a Düsseldorf otthonába látogatnak a hétvégén a bajorok.

