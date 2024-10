PL: Londoni rangadó vár Szoboszlaiékra

Arsenal vs Liverpool

Londonban, az Arsenal otthonában lép pályára vasárnap a Liverpool az angol bajnokság kilencedik fordulójának rangadóján.

A két együttes hét közben egyaránt szűk, 1-0-s Bajnokok Ligája-sikerrel hangolt a mérkőzésre, amelyet a Liverpool várhat kedvezőbb helyzetből. Arne Slot vezetőedző csapata ugyanis vezeti a Premier League-et, sorozatban négy sikernél tart, és minden kulcsjátékosa - így a magyar válogatott csapatkapitánya is - egészséges.

Ezzel szemben a túloldalon Mikel Artetának több sérültje, illetve a védelem egyik oszlopa, a francia William Saliba személyében eltiltottja is van: a hátvédet múlt szombaton, a Kerkez Milosék otthonában, Bournemouthban 2-0-ra elveszített találkozón állították ki. Arteta várhatóan nem számíthat Bukayo Sakára és a Sahtar Donyeck elleni BL-meccsen a térdét fájlaló Riccardo Calafiorira sem, ugyanakkor többhetes kihagyás után Martin Ödegaard játékára már van esély.

A két csapatnak ez lesz a 195. egymás elleni bajnokija, az örökmérleg 65 Arsenal-győzelem és 52 döntetlen mellett 77 Liverpool-siker. A legutóbbi idényben Londonban a hazaiak örülhettek, Liverpoolban 1-1-es döntetlen született, az FA Kupában ugyanakkor Szoboszlaiék nyertek.

A két közvetlen kihívó rangadóját páholyból nézheti majd vasárnap a címvédő, jelenleg második Manchester City, amelyre papíron könnyű feladat vár szombaton, odahaza az utolsó előtti Southampton ellen. Josep Guardiola együttese múlt hétvégén klubrekordot felállítva sorozatban 31. bajnokiján is veretlen maradt, s most jó eséllyel tovább nyújthatja ezt a szériát.

A negyedik helyezett, s a Bajnokok Ligájában százszázalékos teljesítménnyel alapszakaszelső Aston Villa is szombaton lép pályára, ellenfele a 11. Bournemouth lesz. Kerkezék a legutóbbi három fordulóban kétszer is győzni tudtak, az Arsenal elleni diadal pedig komoly önbizalmat is adhat az együttesnek az újabb nehéz összecsapás előtt.

Premier League, 9. forduló:

péntek:

Leicester City-Nottingham Forest 21.00

szombat:

Aston Villa-Bournemouth 16.00

Brentford-Ipswich Town 16.00

Brighton-Wolverhampton Wanderers 16.00

Manchester City-Southampton 16.00

Everton-Fulham 18.30

vasárnap:

Chelsea-Newcastle United 15.00

Crystal Palace-Tottenham Hotspur 15.00

West Ham United-Manchester United 15.00

Arsenal-Liverpool 17.30

Forrás: MTI