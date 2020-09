PL: elakadtak a tárgyalások, 20 millió font az ár

Második ajánlatát teszi az angol élvonalban szereplő Aston Villa labdarúgócsapat Emiliano Martinezért.

Az első ajánlatot - amely 15 millió font volt - visszautasították az ágyúsok, úgy vélik a 28 éves argentín kapus többet ér (20 millió fontra taksálják értékét).

Martinez egyébként kulcsszerepet töltött be a csapatnál az előző idény végén, mivel az első számú kapus Bernd Leno sérült volt, szerepet kapott többek között az FA Kupa döntőben is, emellett a Community Shield döntőjében is kezdő volt a ellen, ahol 1-1 után büntetőkkel nyert az .

Az argentín játékos számára a legfontosabb, hogy minél több szerephez jusson, elsők között azért, hogy bekerüljön az argentín válogatott keretébe.

Leno részt vett a németekkel a küzdelmekben, jó formában van a kapus, így még kérdéses, hogy kivel számol a kezdőben Mikel Arteta a szombati Fulham elleni rajton.

"Emi megmutatta az elmúlt hónapokban, hogy mire képes a klubért, minden meggyőződésem, hogy van olyan szinten, hogy ebben a csapatban játszon, ezt ma megmutatta." - nyilatkozott a vezetőedző a Liverpool elleni mérkőzést követően.

A Goal értesülései szerint az észak-londoni klub ajánlata alacsonyabb, mint amennyit az Aston Villa kíván fizetni Martineznek, hogy csatlakozzon Dean Smith-hez, emellett a Villa megadná a lehetőséget az argentin kapusnak és biztos kezdőként számolnak vele a következő szezonban.

Az Arsenalnak most döntenie kell a több mint egy évtizede van a klubnál lévő kapus sorsáról.

Arteta nem engedi el az argentín kapust, amíg nincs ki helyettesítse. David Raya szerepel az ágyúsok trénerének érdeklődési körében, ugyanakkor a Brendtford nem szeretné elengedni a 24 éves spanyol portást.