PL: az Arsenal két öngóllal nyert és ismét ellépett a tabellán + videó

Az első találatnál Sam Johnstone testéről pattant a labda saját kapujában a 70. percben. Aztán a 90. percben ugyan egyenlített a továbbra is nyeretlen Wanderers, ám négy percre rá Yerson Mosquera fejéről megint a Wolverhampton hálójába került labda.
Győzelmének köszönhetően az Arsenal öt ponttal ellépett a második Manchester Citytől, bár Pep Guardioláék egy meccsel kevesebbet játszottak.
Az észak-londoniak iskere azt is jelenti, hogy Szoboszlai Dominik vezette Liverpool hátránya még mindig 10 pont a listvezetővel szemben.
A mérkőzés összefoglalója:
Premier League, 16. forduló:
Arsenal-Wolverhampton Wanderers 2-1 (0-0)
Burnley-Fulham 2-3 (1-2)
korábban:
Chelsea-Everton 2-0 (2-0)
Liverpool-Brighton 2-0 (1-0)
vasárnap játsszák:
Crystal Palace-Manchester City 15.00
Nottingham Forest-Tottenham Hotspur 15.00
Sunderland-Newcastle United 15.00
West Ham United-Aston Villa 15.00
Brentford-Leeds United 17.30
hétfőn játsszák:
Manchester United-Bournemouth 21.00
