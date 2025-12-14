PL: az Arsenal két öngóllal nyert és ismét ellépett a tabellán + videó

Az első találatnál Sam Johnstone testéről pattant a labda saját kapujában a 70. percben. Aztán a 90. percben ugyan egyenlített a továbbra is nyeretlen Wanderers, ám négy percre rá Yerson Mosquera fejéről megint a Wolverhampton hálójába került labda.

Győzelmének köszönhetően az Arsenal öt ponttal ellépett a második Manchester Citytől, bár Pep Guardioláék egy meccsel kevesebbet játszottak.

Az észak-londoniak iskere azt is jelenti, hogy Szoboszlai Dominik vezette Liverpool hátránya még mindig 10 pont a listvezetővel szemben.

A mérkőzés összefoglalója:

Premier League, 16. forduló:

Arsenal-Wolverhampton Wanderers 2-1 (0-0)

Burnley-Fulham 2-3 (1-2)

korábban:

Chelsea-Everton 2-0 (2-0)

Liverpool-Brighton 2-0 (1-0)

vasárnap játsszák:

Crystal Palace-Manchester City 15.00

Nottingham Forest-Tottenham Hotspur 15.00

Sunderland-Newcastle United 15.00

West Ham United-Aston Villa 15.00

Brentford-Leeds United 17.30

hétfőn játsszák:

Manchester United-Bournemouth 21.00

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.