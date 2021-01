Pisont reménykedik, szerinte lehet esélyük Fehérvár ellen

A MOL Fehérvár csapata egy csalódást keltő kisvárdai túrát követően a Honvéd ellen javíthat. Bár a bajnoki címre már vajmi kevés esélye van Márton Gábor csapatának, a szakember bízik abban, hogy visszatérnek a győztes útra.

"A Kisvárda elleni mérkőzésen nem jött ki a lépés számunkra, a csapat dekoncentrált volt, vereséget szenvedtünk. Vissza kell találnunk a helyes útra, be kell bizonyítanunk saját magunknak és a szurkolóknak is, hogy ez csak egy véletlen botlás volt, fel kell állnunk, és ismét a Vidihez méltó futballt kell bemutatnunk a pályán. A Honvéd állt már jobb pozícióban is a tabellán a szezon folyamán, biztos vagyok benne, hogy ők is képesek ennél sokkal jobb teljesítményt nyújtani. Átbeszéltük a csapattal, hogy mit rontottunk el az előző fordulóban, felkészültünk a kispestiekből, 3 ponttal szeretnénk zárni a szombat esti mérkőzést" - nyilatkozta Márton Gábor klubja hivatalos honlapjának nyilatkozva.

A Fehérvár jelenleg a magyar bajnokság második helyán áll, tíz ponttal lemaradva a listavezető Ferencváros mögött.

Ami a mai ellenfelüket a Honvédot illeti, a kiesés ellen menekülő klub egy ZTE elleni döntetlennel kezdte az új esztendőt. Pisont István, a piros-feketék télen véglegesített vezetőedzője elmondta, bár tudja, hogy a Fehérvár a mérkőzés esélyese, sokat vár a csapatától, mert szerinte többre képesek, mint amit eddig mutattak a bajnokságban.

"Úgy érzem, hogy háromesélyes lesz ez a mérkőzés, mert képesek vagyunk arra, hogy pontot szerezzünk Fehérváron, s így is megyünk neki minden meccsnek. Láthatjuk, hogy egy fordulópont, akár pozitív, akár negatív értelemben, milyen hatással lehet egy mérkőzés, de akár egy bajnoki ritmus tekintetében is. Szeretnénk egész meccsen jó teljesítményt nyújtani. Hogy ez eredményben mivel párosul, azt nem tudhatjuk, de sokat várok a csapattól, mert sokkal többre képesek. Lehet, hogy esélyesebbnek mutatkozik a Fehérvár, már csak azért is, mert hazai pályán játszik, és eredményesebb, kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt a bajnokságban, de többször bizonyítottuk már, hogy jó csapatunk van, tudunk jól játszani, s ha megmutatjuk, mire vagyunk képesek, akkor bármi megtörténhet ezen a találkozón" - mondta a klub hivatalos honlapjának nyilatkozva Pisont.

A Honvéd jelenleg a tabella 10.helyén áll, mindösze két ponttal megelőzve a mar kieső helyen álló Budafok csapatát.

A MOL Fehérvár-Budapest Honvéd mérkőzést 19:30-tól rendezik, melyet az M4Sport élőben közvetít.