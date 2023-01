Piros lap, tizenegyes, Dzsudzsák-gól: sima lett a DVSC-ZTE

A mérkőzés nagyobb részében emberelőnyben futballozó Debrecen háromgólos győzelmet aratott a vendég Zalaegerszeg felett az NB I 17. fordulójájában.

A hatodik fordulóban, Zalaegerszegen gólgazdag mérkőzést játszott egymással a két csapat, s a kezdés most is ezt vetítette előre. A gyors hazai találat után nyíltsisakos csatát láthatott a közönség, mindkét oldalon adódtak lehetőségek, Dzsudzsák egy alkalommal tiszta helyzetben a kapusba lőtte a labdát, de Megyerinek is akadt védenivalója.

Az idő múlásával csökkent az iram, majd egy debreceni kontra során, amikor Mocsi a 16-oson belül meglökte Sóst, Káprály játékvezető 11-est ítélt és piros lapot mutatott fel a zalaegerszegi játékosnak. A döntés elsőre túl szigorúnak tűnt, de miután a videobíró is megerősítette, Dzsudzsák értékesített büntetőjével megduplázták előnyüket a házigazdák, a vendégek pedig megfogyatkoztak.

A szünet után egy nagy védelmi hibát kihasználva - a felszabadítani igyekvő Kálnoki-Kis a kapu előtt nem találta el jól a labdát - tovább növelte előnyét a Debrecen, ezzel végleg eldőlt a találkozó. A folytatásban jellemzően a mezőnyben folyt a játék, újabb gól már nem esett.

A hazai csapat ezzel megelőzte riválisát a tabellán és feljött az ötödik helyre. A ZTE egy héten belül a második vereségét szenvedte el.

OTP Bank Liga, 17. forduló:

Debreceni VSC-ZTE FC 3-0 (2-0)

gólszerzők: Szécsi (3.), Dzsudzsák (35., 11-esből), Do. Babunszki (53.)

piros lap: Mocsi (33.)



Forrás: MTI

