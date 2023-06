Pirlo újra olasz csapat kispadját kapta meg - hivatalos!

Nagy feladat vár rá!

A Serie A-tól az elmúlt idény végén sereghajtóként búcsúzó Sampdoria kedden bejelentette, hogy Andrea Pirlo veszi át az együttes irányítását.

A 44 esztendős szakember 2025. június 30-ig szóló szerződést írt alá.

A vezetőedző hivatalos bemutatását szerdán 16 órakor tartják.

Pirlo játékosként a Brescia, az Inter, a Reggina, a Milan és a Juventus együtteseiben is megfordult, pályafutását pedig az Egyesült Államokban, New York-ban fejezte be 2017-ben.

Edzőként a Juventus U23-mas, majd felnőtt együttesét irányította, az elmúlt szezonban pedig a török Karagümrük kispadján ült.

Pirlo Dejan Sztankovicsot váltja a vezetőedzői poszton.