Pioli nem kesereg a vereség után sem

Az olasz bajnoki éllovas AC labdarúgócsapata szerdán 304 nap után először veszített meccset a -ban, az együttes vezetőedzője mégsem volt szomorú a címvédő elleni találkozót követően.

„Hosszú idő telt azóta, amikor legutóbb éreztük a vereség keserű ízét, mégis megveregettem a játékosok hátát, mert megérdemlik. Egy ilyen meccs után nem szabad szomorkodniuk, fel kell emelniük a fejüket” – nyilatkozta a vendég Juventus 3–1-es sikerével zárult összecsapást követően Stefano Pioli.

A szakember azt emelte ki, hogy egyébként is sok hiányzójuk volt, a meccs előtt pedig koronavírus-fertőzés miatt Ante Rebic és Rade Krunic is kidőlt, ezért is kifejezetten büszke a csapat teljesítményére.

Több csapat

„Hét hiányzó az rengeteg, mégsem veszítettük el a karakterünket. Az egyéni villanások, és az ellenfél minősége döntötte el a meccset” – jegyezte meg az olasz tréner.

Pioli vélhetőleg azért sem kesergett különösebben, mert csapata a vereség ellenére is a tabella élén maradt, miután korábban a második helyen álló Internazionale kikapott a Sampdoria vendégeként. A másik oldalon ezúttal lényegesen nagyobb szükség volt a győzelemre, a Juventus ugyanis a találkozó előtt tíz ponttal volt lemaradva a piros-feketéktől.

Andrea Pirlo, a Juve trénere – azok után, hogy a hétvégi, Udinese elleni siker után bírálta futballistái játékát – most maradéktalanul elégedett volt a látottakkal.

„Nem figyeltük az előttünk álló csapatok szerdai eredményeit, csak arra koncentráltunk, ami a dolgunk” – mondta Pirlo. – Most mindennél fontosabb volt a megfelelő szellemiség, hogy irányítani akartuk a meccset, ami nagyon fontos volt az éllovassal szemben. A saját játékunkat akartuk játszani és azt is tettük.”

A Juventus sikerével a negyedik helyre lépett előre és hét pontra csökkentette a hátrányát úgy, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint a Milan.