Messi, Suárez és Busquets új magyar csapattársa: Pintér Dániel profi szerződést kötött az Inter Miamival

Az Inter Miami CF csütörtöki közleménye szerint Pintér Dániel hosszú távú, a 2027–28-as MLS-idény végéig szóló megállapodást kötött, amely további opciókat tartalmaz egészen a 2030–31-es szezonig. Ez nem csupán egy papír: Pintér ezzel végleg szintet lépett, és olyan legendák közvetlen közelében fejlődhet nap mint nap, mint Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets vagy Jordi Alba.

Tanulni a legjobbaktól: Messi és Suárez mellett az úton

A fiatal csatár számára nem lesz ismeretlen a környezet, hiszen az akadémia tizedik olyan növendékeként, aki profi szerződést kap, már korábban is belekóstolhatott az első csapat légkörébe. Mostantól azonban a napi rutin része lesz, hogy a nyolcszoros aranylabdás Messi passzaiból indulhat meg, vagy Suárez mellett lesheti el a góllövés legapróbb műhelytitkait.

Guillermo Hoyos, a klub sportigazgatója kiemelte, mekkora lehetőség ez a fiatal tehetség számára:

„Pintér Dániel maga a futball. Rendkívül versenyképes és ambiciózus, és most a létező legjobb környezetbe kerül a fejlődéséhez. Nagyszerű ember, akinek lehetősége lesz a világ legjobb játékosai mellett még magasabb szintre lépni. Példakép az akadémiánk összes fiatalja számára.”

A floridai ranglétra tetején

Pintér útja 2019-ben kezdődött a Miami U13-as csapatában. Azóta folyamatosan bizonyította, hogy helye van a legjobbak között. Az Inter Miami II színeiben az elmúlt két szezonban 19 mérkőzésen 10 gólt és 3 gólpasszt szállított, ami után már 2025-ben bemutatkozhatott az MLS-ben a Charlotte FC ellen.

Magyar szív, amerikai képzés

A csatár helyzete a válogatott szempontjából is izgalmas: eddig mind az Egyesült Államok, mind Magyarország utánpótlás-válogatottjaiban szerepelt. Legutóbb az amerikai U19-eseknél villogott, ahol két meccsen három gólt lőtt, de a magyar szurkolók továbbra is reménykednek benne, hogy felnőttként a magyar trikolort választja majd.

Pintér Dániel olyan nevekhez csatlakozik a „saját nevelésű” kerettagok sorában, mint Benjamin Cremaschi vagy David Ruiz, de támadóként Suarez lesz a fő vetélytársa.

