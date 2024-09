Pintér Attila őszinte vallomása: „Voltak ajánlataim..."

Fogadj 20-szoros szorzóval arra, hogy a magyar válogatott gólt szerez Bosznia-Hercegovina ellen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A 2005–2006-os idény után másodszor irányíthatja a Vasast Pintér Attila. Az 58 éves szakember, korábbi szövetségi kapitány második angyalföldi edzésének megtartása után adott interjút lapunknak a Fáy utcai sporttelepen. Leszögezte: tisztában van a célokkal, tudja, mit várnak tőle a hatszoros magyar bajnoknál. A Nemzeti Sport cikkét szemléztük.

Harminc éve edző, de legutóbb 2022-ben irányított csapatot. Mivel töltötte ezt a több mint két évet?

Voltak ajánlataim, viszont azt nem szeretem, ha a lehetőségek és az elvárások nincsenek összhangban egymással, ezért vártam a megfelelőre − válaszolta Pintér Attila, akit az NB II-ben szereplő Vasas a múlt héten nevezett ki vezetőedzőnek Gera Zoltán távozása után. − Nem arról van szó, hogy nem szerettem volna dolgozni, sohasem esett le a karikagyűrű az ujjamról, vidékre is szívesen szerződtem mindig. Így viszont most több időm és lehetőségem volt arra, hogy fejlődjek és képezzem magam, amire a napi munka közben kevesebb idő jutott volna.

A Vasas felkérése mivel nyerte el a tetszését?

Már a fiam, Filip klubváltásánál tetszett a koncepció, amit Nagy Miklós sportigazgató felvázolt nekünk: egyrészt felépítik őt és a lehető legjobb formába hozzák, másrészt magyar játékosokkal szeretnének sikereket elérni. Amikor pedig már engem keresett meg a vezetőedzői feladatokkal kapcsolatban, ugyanerről a jövőképről egyeztettünk, ami abszolút szimpatikus és meggyőző volt.

Ugyanakkor kimondott cél a feljutás. Érez-e nyomást emiatt, lehet-e így nyugodtan építkezni?

Aki nem bírja a nyomást, ne dolgozzon a futballban! Ezzel a kerettel versenyben kell lennünk a feljutásért, nem vitás, a képességek megvannak hozzá, a játékosok életkori eloszlása is optimális. De a futball nem olyan, mint a kávéautomata, hogy az ember bedobja a pénzt, és tudja, mi jön ki a gépből. Nagyon sok mindennek passzolnia kell a sikerhez, amihez elengedhetetlen a szerencse is, a siker és a kudarc között ugyanis sokszor vékony a választóvonal. Tisztában vagyok a célokkal, tudom, mit várnak el tőlem, ehhez viszont szükségünk lesz a szurkolók segítségére is, velük sokkal könnyebb lesz elérni a céljainkat, nélkülük sokkal nehezebb.

Keménykezű, határozott edzőnek ismerjük. A Vasas játékosait is éri időnként a vád, amely szerint nem biztos, hogy mindent megtesznek az NB I-ért. – Tart-e attól, hogy ilyet tapasztal, és ha igen, van-e megfelelő eszköz a kezében a jelenség ellen?

Nálam mindig csak olyan futballista játszott, aki mindent megtett. Ha a legapróbb jelét látom annak, hogy valaki alibizik vagy nem a legmagasabb fordulatszámon pörög, azzal azonnal elbeszélgetek. Tudom kezelni ezeket a helyzeteket, a kulcs a játékosok megnyerése. Ha mindent megteszünk, és mégis kikapunk, fejet hajtunk a jobb vagy szerencsésebb győztes előtt, gratulálunk neki. De olyan nem fordulhat elő, hogy bármelyik csapat nálunk jobban akarja a sikert.

Mely ellenfelekkel számol legnagyobb riválisokként a feljutásért zajló harcban?

Még a bajnokság elején vagyunk, nem tudjuk, meddig tart ki a jelenleg élen állók lendülete. Nekünk csak magunkra kell figyelnünk, minden meccsen mindent megtenni, hinni az elvégzett munkában és akkor remélem, jönnek majd a pontok is. De tudjuk, minden csapat a Vasast akarja legyőzni, ez nem könnyíti meg a helyzetünket.

A Vasas főszponzora az OTP Bank, amelynek elnöke Csányi Sándor, aki tíz éve MLSZ-elnökként szövetségi kapitánynak nevezte ki, de első tétmeccse után máris menesztette. Nem haragszik rá? Milyen a kapcsolatuk?

Szó sincs haragról, aki edzőnek áll, számolnia kell azzal, hogy bármelyik pillanatban felállíthatják a kispadról. Korrekt módon váltunk el egymástól, azóta is jó kapcsolatban vagyunk.

Hogyan tudja kezelni majd a különös helyzetet, hogy a fia, Pintér Filip is a csapatában szerepel?

A pályán és az öltözőben ő csak egy a játékosaim közül, ugyanolyan, mint bárki más. Haza pedig nem visszük a munkát, otthon nem a futballról beszélünk. Ha nem tudnék elvonatkoztatni az edzésen és a meccsen, hogy ő a fiam, más munkát kellene választanom magamnak. Soha, egyetlen csapatomnál sem volt olyan, hogy egyik játékost jobban kedveltem volna, mint egy másikat, mindenkit egyformán segítettem, hogy mindenkiből kihozzam a benne lévő maximumot.



Forrás: Nemzeti Sport