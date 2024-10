Pintér Attila nem kímélte játékosait az öltözőben

A Vasas edzője nyomdafestéket nem tűrő módon osztotta ki játékosait a mérkőzést követően az öltözőben!

A tv-s interjú alatt még higgadtan nyilatkozott Pintér Attila a vereség ellenére, ám ezt követően az öltözőben játékosaira zúdította minden haragját.

A cikk lejjebb folytatódik

„Amíg ilyen gólokat kapunk, ez a csapat nem fog tudni nyerni. Megvoltak a lehetőségeink, szerencsénk sem volt. Magunknak rúgtuk mindkét gólt, az elsőnél és a másodiknál is óriásit hibáztunk. Csapatszinten megvoltak a lehetőségeink. Előbb-utóbb jön is a siker, de amíg ilyen gólokat kapunk, nem fog jönni” – nyilatkozta a Pintér, aki mellett a Vasas oldaláról még Urblik József nyilatkozata is kiverte egyeseknél a biztosítékot:

„NB II-es játékosok vagyunk, ennyi. Ha nincs minőség, legyen akarat, de ha egyik sincs, az felháborító. Gyengék vagyunk. Talán az hozhat változást, ha három-négy embert elküldünk.” – E szavakkal állítólag Pintér is egyetértett.

Az interjút követően az öltözőben viszont már nem tartotta féken magát a mester és trágár kifejezéssekkel, obszcén szavakkal sértegette a játékosokat.

A Vasas jelenleg a 11. helyen áll az NB II-ben, de csak 5 pont a lemaradás az éllovas Kozármisleny mögött.