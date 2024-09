"Pintér Attila egy taktikai zseni" - véli edzőjéről a magyar válogatott középpályás!

"Ha statiszta vagy az edzéseken, úgy nehéz megmutatni magad."

Terjedelmes interjút adott a csakfoci.hu-nak Vida Máté, a Vasas középpályása, aki az elmúlt két évben rendkívüli mélységeket élt meg, kétszer elszakadt a keresztszalagja, pánikbetegséggel küszködött és mononukleózisos is volt, de nem csak ezek miatt kapott kevés lehetőséget a bizonyításra.

"A válogatottban sorozatban háromszor is kezdő voltam, Modric, Rakitic vagy éppen Suárez és Valverde ellen léphettem pályára, aztán egyszer csak minden megváltozott. A DAC-ban is jól ment a játék, komoly külföldi lehetőségeim voltak, ha nem sérülök meg, akkor nagy eséllyel a Slavia Prahába igazolhattam volna. Mivel siettettem a visszatérést, begyulladt a térdem, ráadásul Dunaszerdahelyen nem hosszabbították meg a szerződésemet" - kezdte Vida a csakfoci.hu-nak.

A 28 esztendős középpályás terve aztán az volt, hogy a Vasasnál újjáépíti magát, de Kuttor Attilánál alig kapott lehetőséget, majd a mononukleózis miatt hetekig nem tudott edzeni sem, teljesen legyengült.

"Szerencsére a feljutás összejött, ősszel Kondás Elemérnél elkezdtem játszani, egyre inkább formába lendültem, amikor a téli szünet előtti utolsó edzés utolsó játékán újra elszakadt a keresztszalagom, ezúttal a másik térdemben. Nagyon mélyen voltam, folyamatosan sajnáltattam magam, az is megfordult a fejemben, hogy befejezem a focit. Aztán erőt vettem magamon, átállítottam a gondolkodásomat és folyamatosan az járt a fejemben, hogy fel kell épülnöm. A rehabilitációt Szerbiában végeztem, kiköltöztem négy hónapra, hogy csak arra koncentráljak. Közben pánikbeteg lettem, előfordult, hogy az autópályán félre kellett állnom, mert nem tudtam vezetni. Pszichológushoz is jártam, de végigcsináltam és most már másfél éve panaszmentes mindkét térdem" - mesélte Vida, akinek a legnagyobb motivációt Nikitscher Tamás esete jelenti, aki hasonló sérülésből felépülve került be a válogatott keretébe.

"Önkritikus vagyok, így elsősorban mindig magamban keresem a hibát. Ha nem játszom, még többet és még jobban kell dolgoznom edzéseken. Viszont az is igaz, hogyha statiszta vagy az edzéseken, úgy nehéz megmutatni magad. Itt arra gondolok, hogy a kezdőcsapatunk rendre felállt a tartalékok ellen és nekünk azt kellett lemodelleznünk, amit a soros ellenfelünk játszik. Gera Zoltántól egyszer megkérdeztem, hogy mit csináljak még másképp, hogy bekerüljek a csapatba. Ő azt mondta, hogy a párharcokban nem vagyok elég bátor" - emlékezett vissza a Vasas játékosa, aki viszont Pintér Attilában pozitívan csalódott.

"Megmondom őszintén, tartottam picit tőle, hiszen én is hallottam, hogy mennyire szigorú és kőkemény. Mivel egyáltalán nem ismertem, nem tudtam, hogy mire számíthatok tőle. Azonban már a harmadik edzés után kiderült számomra, hogy iszonyatosan felkészült, minden apró részletre odafigyel, egy taktikai zseni. Néha ugyan harsányabban teszi szóvá, ha valamit nem jól csinálunk, de erre szüksége van egy magyar játékosnak. Valljuk be, ha nem fognak minket keményen, olykor hajlamosak vagyunk a lazaságra. Nála ilyesmi nincs" - mutatott rá Vida, hozzátéve, az eddigi magyar edzői közül ő a legjobb.