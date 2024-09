Pierluigi Collina, a világ leghíresebb játékvezetője mesélt arról, mi a három legemlékezetesebb momentuma a számára

Manchester United, Bayern München, Inter, Milan, Brazília, Németország - jött itt sorba minden.

Az olasz játékvezető, aki a labdarúgók körében is óriási tiszteletnek örvendett, sokan a szurkolók is megsüvegelték, ő nem más, mint Pierluigi Collina, aki most az olasz Rai Uno-nak mondta el élete három legemlékezetesebb pillanatát.

Az elsőről ekképp vélekedik:

Az 1999-es Bajnokok Ligája döntő, amikor a Manchester United az utolsó pillanatokban fordított a Bayern München ellen. Láttam a bajor óriások arcán a sokkot és a szomorúságot, a szívfájdalmat. Elmentem megvigasztalni őket és azt mondtam: Keljetek fel, még van 20 másodperc. A meccs után az egyik csapatot láttam üvölteni és örömükben szinte kifutni a világból, míg a másik könnyek között a földön feküdt.





A második nagy pillanatát így fogalmazta meg:

Az egyik Milan-Inter derbi még 2001-ben. Először jól mentek a dolgok, majd a Milan meglőtte az első gólt, a második és a harmadik gólt is... Aztán az Inter szurkolók elkezdték sértegetni a játékosokat. A Milan egy negyedik gólt is lőtt, majd hirtelen egy szurkoló a pályára futott, Billy Costacurta felé tartva, hogy elvegye tőle a labdát.





A harmadik óriási momentumról ezt mondta:

A 2002-es világbajnokság döntője a japán Yokohama stadionban. Miután Brazília legyőzte Németországot, elmentem átvenni az aranyérmet. Hirtelen meglepett a brazil és a német szurkolók tapsa. Egyedülálló pillanat volt – még soha nem éltetett mindkét fél egy játékvezetőt a nevét kiabálva…





Tegyük hozzá ez utóbbiról, hogy mai napig sem….