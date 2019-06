Petr Cech tanácsadóként tért vissza a Chelsea-hez

A hivatalosan bejelentette, hogy Petr Cech tanácsadói szerepkörben tért vissza a klubhoz.

A legendás cseh hálóőr a 2018/19-es szezon végén épp a londoni Kékek ellen 4-1-re elveszített Európa-liga döntő után fejezte be profi pályafutását, most pedig ismét korábbi sikerei helyszínén fog dolgozni.

Cech még 2004-ben igazolt a Chelsea-hez, ahol a 11 év alatt a 494 meccsen lépett pályára, és négy bajnoki cím, négy FA-kupa, három Ligakupa és egy Európa-liga siker mellett a Bajnokok Ligáját is megnyerte, mielőtt az Arsenalhoz igazolt.

A cikk lejjebb folytatódik

Az egykori kapus a klub közleménye szerint Marina Granovskaia igazgatóval fog együtt dolgozni, és a futballszakmai tanácsadás mellett az első csapat és az akadémia közötti kapcsolatért is felel majd.

- Kitüntetettnek érzem magam, amiért megkaptam ezt a lehetőséget a Chelsea-nél. Alig várom ezt az új kihívást, és minden tudásomat és tapasztalatomat fel fogom használni, hogy a csapat a jövőben is sikereket érjen el - nyilatkozta Cech.

.@PetrCech is our new Technical and Performance Advisor!



Welcome back, Big Pete! 🙌