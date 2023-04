Petíció indult a Spurs elnökének elmozdításáért

Már több ezren aláírták.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Elege lett egy Tottenham Hotspur szurkolónak a csapata rossz szerepléséből, petíciót indít a klubelnök lemondására.

A Tottenham jelenleg a negyedik helyen áll az angol Premier League tabelláján, azonban a szurkolók nincsenek megelégedve az illetékesek munkájával. Az elmúlt hetekben rúgták ki Antonio Contét és Harry Kane sorsa is kétes a következő szezonban. A szurkolók a klubelönököt hibáztatják a rossz döntések miatt és ennek most hangot is adtak.

A change.org nevű oldalt arra hozták létre, hogy petíciókat lehessen indítani online. A Stuart A nevezetű felhasználó pedig "Távolítsák el Daniel Levyt az elnöki szerepköréből" indítványával szeretné felhívni a figyelmet. Leírása szerint:

"A Tottenham Hotspurnek nagy szüksége van a változásra, és ez a vezetőséggel kezdődik.

A vezetőségnek nincs világos elképzelése, identitása, terve és szenvedélye a Tottenham Hotspur és a szurkolóink ​​iránt. A rajongók túl sokáig tűrték, és itt az ideje, hogy hallassuk a hangunkat.

Az elnöki tisztség átvétele óta 14 vezetőedzőt nevezett ki Daniel Levy és ismét hagyja sodródni a klubot a bizonytalanság óceánjában.

22 év kudarc és hazugság elég ahhoz, hogy lássa, nem alkalmas a szerepre, és most jobban, mint valaha, a pozíciója tarthatatlan."

A petíciót eddig több, mint 7700-an írták alá.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Tottenham-Brighton bajnokin a hazai győzelem 2.63, a döntetlen 3.65, a vendég siker 2.70-szeres szorzóval fogadható.(x)