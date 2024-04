Pep Guardiola: "Senki sincs biztonságban"

A Manchester City 0-4-ra nyert a Brighton elleni idegenbelin, ám a győzelem ellenére Pep Guardiola kijelentette, még nincs vége a versenynek.

A City vezetőedzője szerint sem a Liverpoolt, sem pedig az ágyúsokat nem szabad leírni. A Sky Sports-nak adott interjújában hangsúlyozta, tenni kell a győzelemért, mert az nem hull csak úgy az ölükbe.

"A versenyfutás nem csak köztünk és az Arsenal között zajlik. Szóval legyetek nyugodtak, örüljetek a mai győzelemnek. Most csak regenerálódunk és már a következőre koncentrálunk. Voltunk már ilyen helyzetben korábban, de ez nem jelenti, hogy csak emiatt idén is győzni fogunk. Tenni kell azért, hogy az megtörténjen. Az Everton azért játszik, hogy távol maradjon a kiesőzónától. Hasonló mérkőzésünk lesz a Nottingham Forest otthonában, amely az életben maradásért játszik.

Talán azért, mert hosszú évekig igazi esélyesnek számított, a Liverpool iránti megbecsülésem nagyobb, mint valaha. Az Old Traffordon játszott döntetlenje, a kihagyott esélyek, vagy éppen szerdán, amikor Jordan Pickfordnak volt két-három mentése a fontos pillanatokban. A Crystal Palace elleni meccsen is a kihagyott lehetőségek... Ez a futball. Sok példát tudok mondani a saját csapatomtól is. De még mindig versenyben vannak, mert ismerem a Liverpool karakterét, a végsőkig küzdeni fognak, és nekünk is ezt kell tennünk."