Pep Guardiola műtéten esett át

Legalább két meccset kell kihagynia.

Pep Guardiola hátát megműtötték, így legalább két mérkőzésről távol kell maradnia.

A Manchester City hivatalos oldalán jelentette be, hogy Josep Guardiola rutin beavatkozáson esett át a hátán kedden. A BL-győztes edzője az utóbbi időben hátproblémákkal küzdött, így Barcelonába repült műtétre, s már meg is kezdte a rehabilitációt.

Juanma Lillo veszi át az edzések vezénylését, illetve a partvonal mellett is ő áll majd a Sheffield United és Fulham elleni találkozókon.