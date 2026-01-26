Pep Guardiola Johan Cruyff szavait idézve szállt bele saját játékosaiba

Pep Guardiola meglepő kijelentést tett a Manchester City játékosaival kapcsolatban, amikor példaképe és mentora, Johan Cruyff szavait idézte. A katalán edző a Barcelona játékosaként dolgozott együtt a legendás holland szakemberrel, és filozófiájának számos eleme ma is visszaköszön Guardiola edzői munkájában.

Guardiola mindig is híres volt arról, hogy maximális elköteleződést és teljesítményt vár el mindenkitől. Nem keres kifogásokat, és ugyanezt a mentalitást követeli meg játékosaitól és stábjától is: mindenki ugyanabba az irányba húzzon, a csapat érdekét szem előtt tartva – még akkor is, ha kisebb sérülésekről van szó.

A Wolves elleni 2–0-s győzelem után – amelyen Erling Haaland csak csereként kapott szerepet – a City menedzsere így fogalmazott:

„Hihetetlen orvosaink és gyógytornászaink vannak, éjjel-nappal dolgoznak. Hiszek Johan Cruyffban – a mentoromban, a példaképemben. Azt mondta: ha egy játékos nem akar megsérülni, nem is fog.

Vannak peches helyzetek, de ha valaki kiváló formában van és nem akar megsérülni, akkor nem is sérül meg. Sajnos most sok ilyen problémánk van.”

A Citynél jelenleg több kulcsjátékos is sérüléssel bajlódik: Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, John Stones, Rúben Dias, Nico González és Savinho sem bevethető. Ők biztosan kihagyják a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést.

Guardiola a kerethirdetés kapcsán hozzátette:

„Szükségünk van a szurkolóinkra. Több játékos sem áll rendelkezésre – Nico González, Savinho és John Stones sem lesz kész a meccsre.”

A City számára komoly fejtörést okoznak a sérülések a 2025–26-os szezonban – Guardiola szavai pedig arra utalnak, hogy nem mindenki hozzáállásával elégedett.