"Ki vagy, te?", "Ki vagy, te?" - Pep Guardiola elmondta, miért imádja az FA-kupát

A katalán mester arról beszélt, hogy miért különleges az angol kupasorozat hangulata.

A Pep Guardiola vezetett Manchester City az angol negyedosztályú Salford Cityt fogadja az FA-kupa negyedik körében. A találkozót megelőző sajtótájékoztatón a kétszeres FA-kupa-győztes tréner azt taglalta, milyen örök emlékeket kapott az angol kupasorozat egyedülálló légkörétől. 

"A legélvezetesebb emlékeim, amelyeket ebből az országból magammal viszek, azok ahhoz köthetőek, amikor idegenben játszottunk egy harmad- vagy negyedosztályú csapattal az FA-kupában. Az mindig hihetetlen volt. 

Az az érzés, amikor megérkezel a stadionhoz, és a szurkolók elkezdik énekelni, »Ki vagy, te?«, »Ki vagy te?«. Ez az érzés, vegyítve a hosszú labdákkal, őszintén ígérem, hogy ez azok között lesz, amiket magammal viszek 

- állította Guardiola. 

Külön pikantériát ad majd az összecsapásnak, hogy a Salford résztulajdonosa a két egykori Manchester United-játékos, Gary Neville és David Beckham által vezetett befektetői csoport. Korábban Nicky Butt, Phil Scholes és Phil Neville is tulajdonrésszel rendelkezett a klubban, egészen 2025-ig. 

2025 januárjában egyébként már találkozott egymással a két fél, akkor az égszínkékek 8-0-val jutottak tovább. 

