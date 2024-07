Pénzadományozásba kezdtek a Barcelona-szurkolók, hogy leigazolhassák Nico Williamset

Érdekes módját választották a támogatásnak a katalánok szimpatizánsai.

A Barcelona szurkolói szimbolikus összegekkel járulnak hozzá a klub hivatalos TikTok-fiókján ahhoz, hogy a katalánoknak legyen elegendő pénzük Nico Williams kivásárlására.

Az Athletic Bilbao 22 éves szélsője az Európa-bajnokság egyik legnagyobb csillagai közé tartozott, hiszen oroszlánrészt vállalt abban, hogy a spanyol válogatott hétmeccses győzelmi sorozattal nyerje meg a kontinensviadalt.

Williams, aki két gólt szerzett az Eb-n (ezek közül egyet az Anglia elleni döntőben) ígéretes párost alkotott a Barcelona támadójával, Lamine Yamallal, akit a torna legjobb fiatal játékosának is megválasztottak. A Barcelona-szurkolók most lelkesen szorgalmazzák a Yamal-Williams támadóduót, így már anyagi támogatással is szeretnének segíteni a vezetőségnek.

"Igazoljátok le Nicót", "100%, hogy kell Nico", "Nico Williamsért" - olvasható a kommentek között a klub legutóbb a Tiktokra feltöltött videója alatt. A kommentek mellett pénzt is adományoztak a gránátvörös-kékeknek a klub legelhivatottabb szimpatizánsai.

A Barcelona szurkolóinak jó szándéka ellenére az adományok, amelyeket a TikTokon "jutalmaknak" neveznek, nem sokat segítenek a klubnak, mivel ezek 5 cent és egy euró között mozognak, és a közösségi hálózat jelentős részt megtart a pénzből.

A Transfermarkt szerint Williams jelenlegi piaci értéke 70 millió euró, míg a spanyol sajtó szerint az Athletic Bilbao 58 millió euróban állapította meg a kivásárlási árát.