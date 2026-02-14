Súlyos bokasérülést szenvedett a Lazio világbajnok veteránja

A Lazio hivatalos közleményben tudatta, hogy az orvosi vizsgálatokat követően kiderült, Pedro bokája megrándult és zúzódott, a külső szalagjai pedig megnyúltak.

A 2010-ben Spanyolországgal világbajnokságot nyerő támadó megkezdte a rehabilitációt, amely során a klub orvosi csapata naponta figyelni fogja az állapotát. Azt egyelőre nem kommentálta a fővárosi együttes, hogy mikor láthatják ismét a pályán Pedrót a Lazio-szurkolók.

Az egykori Barcelona-játékos szerződése lejár a szezon végén, így a sérülése joggal vethet föl kérdéseket az esetleges maradásával kapcsolatban.

38 éves kora ellenére öt alkalommal is a kezdőcsapatban találta magát a Serie A idei szezonjában Pedro, ezeken kívül 14-szer a kispadról szállt be, így összesen 19 alkalommal ölthette magára a Lazio mezét az olasz élvonalban. Eddig három góllal és egy gólpasszal segítette csapatát.

