Fontos közleményt adott ki a Barcelona kulcsjátékosa állapotáról

Pedri
Barcelona

Az FC Barcelona megerősítette, hogy Pedri nem szenvedett sérülést, annak ellenére, hogy a spanyol középpályás nem jött ki az Atlético Madrid elleni, 2-0-s vereséggel végződő Bajnokok Ligája-negyeddöntő második félidejére. Ennek megfelelően bevethető lesz mind az Espanyol elleni szombati barcelonai derbin, mind a jövő hét keddi madridi visszavágón is.

Nincs szó sérülésről

A katalán klub megosztotta, hogy Pedrinek orvosi vizsgálatokon se kellett részt vennie az Atlético Madrid elleni mérkőzést követően, a Barcelona stábja szerint ugyanis nem szemvedett komolyabb sérülést. 

A Diario AS értesülései szerint a spanyol játékos a félidőben a jobb combja hátsó részén érzett fájdalomra panaszkodott, ezt követően elővigyázatosságból nem lépett pályára a második félidőben. Az eredetileg csütörtökre eltervezett orvosi teszteknek végül nem látta szükségét az FC Barcelona, a klub megerősítette, Pedri bevethető lesz már a hétvégi Espanyol elleni bajnoki mérkőzésen is.

Opciók a középpályán

Különösen fontos a Barcelona számára Pedri állapota, ugyanis Hansi Flick és csapata előtt kulcsfontosságú mérkőzések állnak, amelyek a klub Bajnokok Ligája és bajnoki szezonját határozzák meg. A német edző rendelkezésére álló középpályások listája nemrégiben Gavi visszatérésével bővült, Frenkie de Jong visszatérésére azonban még várni kell, Pedri a szezonban legtöbbször a hollanddal párban irányította a Barca játékát, így az ő mihamarabbi felépülése is létfontosságú a katalán csapat számára.

Forrás: RotoWire, AS USA

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

