Nincs szó sérülésről

A katalán klub megosztotta, hogy Pedrinek orvosi vizsgálatokon se kellett részt vennie az Atlético Madrid elleni mérkőzést követően, a Barcelona stábja szerint ugyanis nem szemvedett komolyabb sérülést.

A Diario AS értesülései szerint a spanyol játékos a félidőben a jobb combja hátsó részén érzett fájdalomra panaszkodott, ezt követően elővigyázatosságból nem lépett pályára a második félidőben. Az eredetileg csütörtökre eltervezett orvosi teszteknek végül nem látta szükségét az FC Barcelona, a klub megerősítette, Pedri bevethető lesz már a hétvégi Espanyol elleni bajnoki mérkőzésen is.

Opciók a középpályán

Különösen fontos a Barcelona számára Pedri állapota, ugyanis Hansi Flick és csapata előtt kulcsfontosságú mérkőzések állnak, amelyek a klub Bajnokok Ligája és bajnoki szezonját határozzák meg. A német edző rendelkezésére álló középpályások listája nemrégiben Gavi visszatérésével bővült, Frenkie de Jong visszatérésére azonban még várni kell, Pedri a szezonban legtöbbször a hollanddal párban irányította a Barca játékát, így az ő mihamarabbi felépülése is létfontosságú a katalán csapat számára.

Forrás: RotoWire, AS USA

