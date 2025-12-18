180, 9 nyilas, Big Fish, Bull és hatalmas buli - ez a PDC-dartsvilágbajnokság

Ki lesz a 2026-os világbajnok?

Nem mondunk újdonságot azzal, hogy a 2025-ös győztes, azaz Luke Littler a fogadóirodák szerint a legesélyesebb játékos a 2026-os vb-címre is. Erre egyébként 1,90-es szorzóval fogadhatunk jelenleg. Az őt követő négyesből viszont már elég szép nevekkel és szorzókkal találkozhatunk, mint TOP 5 esélyesek.



A második legesélyesebb Luke Humphries, 2024 világbajnoka és az idei Premier League Darts győztese. A Premier League döntőjében pont azt a Littler-t győzte le, aki az esélyesek listájában őt megelőzi. Tehát idén is Luke-Luke döntőt várhatnánk az esélyek alapján. Humphries vb-győzelmére 5-szörös pénzt fizetnének nekünk, ha a hosszú távú piacon ezt megfogadnánk, amit egyébként IDE KATTINTVA meg is tehetünk.

Harmadik helyen az idén 40. születésnapját ünneplő 2021-es világbajnok, Gerwyn Price. Az egyik legmegosztóbb darts játékos végső győzelme 12-szeres szorzóval várja a fogadókat.

Negyedik legesélyesebb helyen egy ifjú titán, Gian van Veen, 2024-ben és 2025-ben megnyerte a PDC ifjúsági világbajnokságát. Ha ezt a felnőttek közt is megtenné idén, 13-szoros pénzt kereshetnénk vele. Az első körben Cristo Reyes-t 98,91-es átlaggal és 3-1 összesítéssel búcsúztatta.

Őket Josh Rock követi 15-szörös szorzóval arra, hogy ő lesz a végső győztes az Ally Pally-ben. A világranglista 11. helyezett Josh Rock “Rocky” első alkalommal emelhetné magasba a trófeát.

Hatodik helyen pedig az a Michael van Gerwen zárja a sort, akinek a győzelme jelenleg 19,5-szeres pénzt jelentene. MVG-től a pályafutása alapján nem lenne meglepő egy vb-győzelem, hiszen korábban ezt már háromszor is véghezvitte (2024, 2017, 2019). Viszont az előző időszaka nem csak a dartsról szólt.

Nem csak a mérkőzések győzteseire fogadhatunk - Big Fish, 180 és a híres 9 nyilas

A PDC-dartsvilágbajnokság mérkőzésein nem csak a győztest tippelhetjük meg a Tippmixpro felületein, hanem egyéb speciális piacok is várnak a fogadókra.

Big Fish, a 170-es kiszálló

Bármelyik mérkőzésben benne van ezen a szinten egy 170-es kiszálló. Igaz ez a legmagasabb pontszám, amiről egy adott legben ki lehet szállni, duplával a végén. Ez kettő darab tripla 20-as és egy bull megdobásával érhető el. Talán mondani sem kell, hogy nem a legegyszerűbb kiszálló. A statisztikák és az elmúlt évek trendjei alapján a következő játékosok mérkőzésein érdemes számítani Big Fish kiszállóra, hiszen erősek benne: Michael van Gerwen, Luke Littler, Luke Humphries és Gerwyn Price.

Az említett játékosok következő mérkőzéseire pedig itt fogadhatsz:

Michael van Gerwen - Mitsuhiko Tatsunami (december 18. csütörtök)

Luke Littler - Davies David (december 21. vasárnap)

Gerwyn Price - Wesley Plaisier (december 21. vasárnap)

Luke Humphries - Paul Lim (december 22. hétfő)

Tripla 20, Tripla 20, Tripla 20, azaz 180

Minden mérkőzésen lehetőségünk van fogadni a 180-asok darabszámára. Ezeket a következő formában tehetjük meg:

● Melyik játékos dob több 180-ast?

● Teljes mérkőzés 180-as darabszáma (under-over)

● Adott játékos 180-as dobásainak darabszáma (under-over)

A tökéletes leg, a 9 nyilas álom

Ki ne emlékezne a 2023-as döntőben Michael Smith és Michael van Gerwen tökéletes dobásira, ahol MVG csak 1 nyilat hibázott és ezt Smith egy 9 nyilassal büntette. A Tippmixprón minden mérkőzésen megtippelhetjük, hogy lesz-e 9 nyilas kiszálló. illetve azt is, hogy melyik játékostól várjuk az adott meccsen

A legesélyesebb mérkőzések erre a szorzók alapján azok ahol Littler, Price, Smith és MVG szerepel. Viszont meglepetésként bárki dobhat tökéletes leget. Így volt ez a tavalyi világbajnokságon is, ahol Damon Heta és Christian Kist hozta a 9 nyilast.

Általánosságban elmondható, hogy az esélyesek szorzói 16-22-es odds közé tehetőek, míg egy átlagos párosításban például az első fordulóban 30-40-szeres pénzt fizet egy jó 9 nyilas tipp, sőt egy teljesen váratlan 9 nyilassal 70-80-90-szeres szorzót is foghatunk.

Így lehet nagy dobás a Darts PDC VB: Öt millió forint bónusz egy tökéletes legért

A darts világbajnokság nemcsak a sportág rajongóinak tartogat izgalmakat, hanem a fogadóknak is, mindezt a Tippmixpro aktuális promóciója jóvoltából. Hiszen 2025. december 11. és 2026. január 3. között különleges nyereményjáték indult, ahol egyetlen tökéletes leg akár 5.000.000 forint bónuszt is érhet.

A promóció lényege egyszerű: amennyiben egy vb-mérkőzésen 9 nyilas születik, az adott napon fogadók között összesen 5.000.000 Ft kerül szétosztásra bónuszfeltöltés formájában. A részvételhez mindössze annyi szükséges, hogy az adott napon legalább 5.000 Ft értékben fogadjunk darts eseményekre, minimum 2-es kötésben és legalább 2.00-s oddsért.

Összességében elmondhatjuk, hogy izgalmas világbajnokság zajlik a szemeink előtt, ahol már születtek meglepetések. A végső győztes a szorzók alapján egyértelmű lehet, de aki látott már darts-mérkőzést, tudja, hogy bármi megtörténhet. Mindehhez pedig most a Tippmixprón többféle promóció, és igazán széles fogadási kínálat társul: https://www.tippmixpro.hu/hu/promociok/darts-vb-promocio

*SZPONZORÁLT TARTALOM*