A Farkasok szurkolói számára aggasztó hírek érkeztek: „La Joya” (Az Ékszer) szerződése a szezon végén lejár, és jelen állás szerint nagyobb az esély a távozására, mint a maradására. Bár Dybala a Stadio Olimpico közönségkedvence, a háttérben zajló gazdasági és szakmai csatározások a szakítás irányába mutatnak.

„Tiszteletlen ajánlat” – Miért tört meg a bizalom?

A hírek szerint az AS Roma vezetősége asztalra tett egy hosszabbítási ajánlatot, ám az messze elmaradt a játékos várakozásaitól. Dybala jelenleg évi nettó 8 millió eurót keres, ami komoly anyagi terhet ró a klub költségvetésére. A rómaiak egy jelentősen csökkentett, 4 millió euró körüli alapbért kínáltak, amit az argentin tábora állítólag „tiszteletlennek” minősített és azonnal elutasított.

Mivel a két fél között még el sem kezdődtek az érdemi egyeztetések a közös jövőről, Dybala környezete elkezdte keresni a kiutat.

Riquelme és a Copa Libertadores vonzereje

Itt jön a képbe az argentin óriás, a Boca Juniors. A klub alelnöke, a legenda Juan Román Riquelme személyes küldetésének tekinti Dybala hazacsábítását. A cél egyértelmű: egy olyan ütőképes csapatot építeni, amely eséllyel indul a Copa Libertadores trófeájáért.

Dybala számára a váltás nem csupán szakmai, hanem érzelmi döntés is lenne. A hírek szerint a személyes feltételekben való megállapodás nem jelenthet akadályt, hiszen a támadó egyfajta „hazatérésként” tekint a lehetőségre. Ha az üzlet létrejön, Dybala olyan illusztris névsorhoz csatlakozhat, akik a Boca ikonikus 10-es státuszát viselték: Maradona, Riquelme, Carlos Tévez, vagy a legutóbbi nagy fogás, Edinson Cavani.

„A felek hetek óta egyeztetnek, és az az érzés uralkodik, hogy Dybala az utolsó hónapjait tölti az olasz fővárosban” – jegyezte meg Matteo Moretto.

A következő hetekben várható egy sorsdöntő találkozó a Roma és Dybala között, ahol pontot tehetnek az ügy végére – de jelenleg minden jel Buenos Aires felé mutat.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.