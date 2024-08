Paul Scholes kiosztotta a Manchester United egész keretét

A Vörös Ördögök legendája nem is tud lelkesedni a következő szezon előtt, Joshua Zirkzeet még soha nem látta játszani.

Fogadj 20-szoros szorzóval arra, hogy a Manchester City legyőzi a Manchester Unitedet a Community Shield rendes játékidejében, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

The Overlap podcast vendége volt az angol válogatott és a Manchester United egykori ikonikus alakja, Paul Scholes, aki nem kímélte a Vörös Ördögök jelenlegi keretét, valamint az esetleges érkezőket sem.

A Manchester United legenda, Paul Scholes aggodalmát fejezte ki a Vörös Ördögök kilátásai miatt a közelgő 2024/25-ös szezonra. Az Overlap podcastban nyilatkozva az egykori United középpályás több aggasztó tényezőt is kiemelt a csapat kapcsán.

Scholes így fogalmazott:

"Sok United szurkolótól hallottam, hogy izgatottak az új szezon miatt, de én nehezen tudok lelkesedni! A pálya közepe egy olyan terület, ahol kibaszottul kevesen vannak a keretben. A csapatok csak átviharzanak rajtunk."

Scholes különösen a középpálya problémáit emelte ki. Úgy vélte, hogy ez hatalmas gondot jelentett a Manchester United számára a múlt szezonban, mivel gyakran kiszolgáltatott helyzetben találták magukat. Casemiro teljesítményének visszaesése és Mason Mount sérülése miatt a középpálya problémákat okozott Erik ten Hag csapatának az előző szezonban.

A korábbi United középpályás azt is kijelentette, hogy a középhátvéd pozíció szintén aggodalomra adhat okot a Vörös Ördögök számára. Bár ezen a nyáron leigazolták a fiatal Leny Yorót, a francia játékos az előszezonban megsérült, és várhatóan körülbelül három hónapig nem léphet pályára.

Emellett Lisandro Martínez és Harry Maguire is sérülésekkel küzdött az előző évben. Mivel a 2023-24-es szezonban 58 gólt kaptak a bajnoki mérkőzéseken, az Old Trafford szurkolói joggal reménykednek a javulásban ezen a téren. Azonban nem látja fényesnek a jövőt, amennyiben a Manchester Uniteddel a nyáron többször is hírbe hozott Mathijs De Ligt érkezik a klubhoz.

"A Bayern Münchennél nem játszik. Ez nagy aggodalomra ad okot számomra, különösen, ha Eric Dier előtte szerepel a csapatban. A Juventus megszabadult tőle, mert nem volt elég jó számukra... Nem volt elég jó a Bayernnek sem, és úgy érkezik hozzánk, mint egy másodvonalbeli védő, de lehet, hogy mégis jó igazolás lesz" – mondta a We Are the Overlap podcastban.

Végül Scholes Andre Onana kapust illetően is aggályait fejezte ki. A kapus a múlt szezonban csatlakozott az Inter Milantól, és nehéz kezdést tudhat maga mögött a Unitednél. Bár ahogy a szezon haladt előre, egyre magabiztosabbá vált, még kérdéses, hogy képes lesz-e a következetes teljesítményre a második évében.

"Még mindig aggódom Onana miatt, ő nagy aggodalomra ad okot számomra. Még az előszezon meccseket nézve is, a Liverpool ellen kapott néhány gólja... komoly aggodalomra ad okot számomra." - fogalmazott az egykori angol középpályás.

Sőt a tavaly érkezett Rasmus Höjlundot és a mostani átigazolási időszakban az Old Traffordra aláíró Joshua Zirkzeet sem kímélte a podcastben.

"19 évesen hozták ebbe az országba, és neki kell betöltenie a Manchester United ikonikus kilences szerepét. Szerintem második, harmadik vagy negyedik számú csatárnak kellett volna lennie. Most tapasztalt csatárt kellett volna hozni, de ehelyett Zirkzeet igazolták le... Őszinte leszek, soha nem láttam őt játszani."