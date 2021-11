Paul Pogba a Juventusba akar igazolni

Az olasz lapok szerint Paul Pogba döntött és a Juventusban akarja folytatni a pályafutását. A Gazzetta dello Sport címe szerint a Juve zöld jelzést kapott a középpályától, aki 2016-ban éppen Torinóból igazolt a Manchester Unitedbe. Akkor 100 millió euró volt az ára, most ennél jóval olcsóbban megszerezheti őt a volt klubja.

A mértékadó olasz sportlap szerint Pogba még az ügynökével Mino Raiolával is összekülönbözött, mert a menedzser inkább a Real Madrid, vagy a PSG felé terelte volna a játékost, hiszen mindkét klub jóval többet tud fizetni az olasz rekordbajnoknál. Ugyanakkor Pogba a Juventusba akar menni.

A zebrák is szívesen vennék a játékost, már csak azért is, mert nyáron lejár a manchesteri szerződése, vagyis akkor ingyen igazolhatóvá válik, de már télen is akciósan vásárolható meg. A hírek szerint Pogba évente 14 millió euró keres Manchesterben, ám ezzel biztosan nem tud versenyezni a Juve, vagyis a középpályásnak engednie kell az igényeiből, ha valóban vissza akar térni.

A Gazzetta szerint amennyiben sikerül megegyeznie a klubnak és a játékosnak, akkor 2025-ig köthetnek szerződést.

