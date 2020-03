Pastore: Lehetetlen befejezni ezt a szezont!

Az AS Roma argentin labdarúgója kétségét fejezte ki afelől, hogy a 2019/20-as idény még befejezhető volna.

A TIM-et 26 forduló után szakították félbe a koronavírus miatt, és a járvány azóta is tartó terjeszkedése okán kétséges, hogy mikor lehet folytatni.

Egyes tervek szerint június 30-án fejeződne be az idény, bár Javier Pastore szerint ez nem megvalósítható.

- Meglátjuk, hogy mikor játszhatunk újra. De hogy őszinte legyek, szerintem ezt a szezont már nem lehet befejezni, hiszen mindenkinek 20-30 nap edzésre lenne szüksége, hogy készen álljon.

- Minden klub sok pénzt vesztett, de úgy vélem, lehetetlen ott folytatni, ahol abbahagytuk. Ha később fejezzük be ezt a szezont, akkor tolódik a következő bajnokság is, aminek végén pedig ott lenne az Európa-bajnokság és a Copa América is.

Pastore hozzátette, hogy bár nem edzenek együtt, mindenki megkapta az egyéni edzéstervét, amit otthon elvégezhet. Az adatokat pedig mindig el kell küldeniük a szakmai stábnak.

Forrás: digisport.hu