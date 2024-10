A Pascal Jansen által jegeltetett magyar játékos közel áll a távozáshoz

Ha nem változik a helyzete, akkor a téli átigazolási szezonban már a távozást is megfontolja.

Az idei szezonban hétszer került be a mérkőzéskeretbe Pászka Lóránd, azonban egyszer sem küldte pályára Pascal Jansen, a Ferencvárosi TC vezetőedzője, így a 28 éves védő még hivatalos tétmeccsen nem lépett pályára. A Székely Sportnak adott interjújában már a jövőjéről is sejtelmesen beszélt az FTC-játékos.

A kézdiszentkereszti születésű labdarúgó 2022 februárjában került a zöld-fehérekhez, azóta háromszor nyert velük bajnoki címet és egyszer sikerült a Magyar Kupát is elhódítania. A most 28 éves védő 48 találkozón szerepelt, ezeken két találatot és hét gólpasszt is jegyzett. Azonban nem a várakozásoknak megfelelően indult a 2024/25-ös szezonja Pászkának, hiszen még augusztusban kiderült, hogy súlyos problémával küszködik.

„A szezonrajtot megelőző utolsó felkészülési mérkőzésen kezdődött, éreztem hogy fájni kezdett a derekam. Ekkor még ártatlan dolognak tűnt, viszont hamar kiderült, hogy nagyon súlyos problémáról beszélünk. Lényegében az egyik combizmom teljes mértékben elkezdett sorvadni, ami nagyon ijesztő volt. A barátnőm és a családom természetesen mindenben támogatott, nagyon sokat köszönhetek nekik, nagyon nehéz időszakon vagyok túl. Nagyon rosszul esett, hogy nem tudok pályán lenni és küzdeni azért, hogy kiharcoljam a vezetőedző bizalmát. Talán egy profi sportoló karrierjében ez a legnehezebb dolog. Az erő visszatért a lábamba, viszont az egyik combom térfogata még mindig kiesebb, mint a másiké” – mesélte Pászka Lóránd.

A Fradi-labdarúgó mára maga mögött hagyta a sérülést, hétszer a meccskeretbe is bekerült, azonban játékperceket még nem kapott a vezetőedzőtől.

„Egy sérülés sosem jön jókor, de ez tényleg talán a legrosszabbkor érkezett. Az ilyesmit nem lehet sürgetni, türelmes voltam és végig arra vártam, hogy újra edzésbe állhassak és mielőbb pályára lépjek. A korábbi mérkőzéseken habár már ott lehettem a padon, mégsem kaptam meg a bizonyítási lehetőséget. Természetesen beszéltem a mesterrel és elmondta, hogy úgy vélte, nem vagyok még százszázalékos fizikai állapotban, így nem dob be a mélyvízbe. Most azonban ő is tud róla, hogy készen állok” – nyilatkozta bizakodón.

„Nem gondolok arra, hogy újra lesérülhetek, nem szeretném bevonzani, csak arra koncentrálok, hogy a legjobb formában legyek és bizonyítsak, amikor megadódik a lehetőség – mesélte Pászka, majd a jövőjére is kitért az interjúban. - Játszani szeretnék, bizonyítani, jól teljesíteni, ehhez viszont az kell, hogy ott legyek a fiúkkal a pályán. Az eddigi megmérettetéseken érthető, hogy miért nem számolt velem a vezetőedző, azonban ha ez továbbra sem változik, akkor el kell gondolkodnom a jövőn és a folytatáson, muszáj lesz mérlegelnem. Nagyon szeretem a klubot, nagyon szeretem a szurkolókat, ezért is akarok maradni és küzdeni amíg csak lehetséges, mivel ez álmaim csapata. A drukkerektől mindig különleges bánásmódot kaptam és érzem, hogy kedvelnek engem. Azonban ha nem változik a helyzet, akkor meglátjuk hogyan alakul a jövő. Sorsdöntő lehet a következő másfél-két hónap."

Nemrégiben az NB III-ban a Ferencvárosi TC II. csapatában pályára léphettem és sikerült két gólt szereznie a 2-2-re végződő mérkőzésen. Pászka elmondása szerint nagyon jót tett az önbizalmának, úgy érzi szüksége volt egy ilyen összecsapásra.