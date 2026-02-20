Újabb fordulat az Mbappé–PSG háborúban: végrehajtók jöhetnek, 2 millió euró még hiányzik

A jogi csata a Paris Saint-Germain és korábbi játékosa, Kylian Mbappé között újabb szintre lépett. A már a Real Madrid színeiben futballozó világsztár jogi képviselői szerint a párizsi klub még mindig nem fizette ki maradéktalanul a bíróság által megítélt, több mint 60 millió eurós tartozást – 2 millió euró hiányzik a végösszegből.
60 milliós ítélet, 2 milliós vita
A párizsi munkaügyi bíróság 2025 decemberében kötelezte a PSG-t, hogy összesen 60 millió eurót fizessen ki Mbappénak. Az összeg elmaradt béreket, aláírási bónuszrészleteket és kamatokat tartalmaz a támadó utolsó párizsi hónapjaiból.
A klub először 55 millió eurót utalt át, majd – végrehajtói intézkedést követően – további 4 milliót rendezett. A játékos oldala szerint azonban még mindig 2 millió euró hiányzik, és ha ez nem érkezik meg, újabb végrehajtói levél jelentkezhet a PSG adminisztratív központjánál.
A párizsi vezetés ezzel szemben azt állítja, minden tartozást kiegyenlítettek, és a fennmaradó különbség technikai jellegű – adó- és társadalombiztosítási befizetésekhez kapcsolódó tételről van szó.
Nyilvános megszégyenítés fenyeget
Az ügy nemcsak pénzügyi, hanem komoly presztízskérdés is a francia bajnok számára. A bírósági ítélet ugyanis tartalmaz egy különösen kellemetlen pontot: a PSG-nek egy hónapon keresztül a hivatalos honlapja kezdőoldalán kellene közzétennie a teljes, számára kedvezőtlen határozatot.
Mbappé jogi csapata nem hajlandó eltekinteni sem a 2 millió eurótól, sem a nyilvános közzétételtől. A klub február 19-ig nyújthatott be hivatalos fellebbezést – ez a határidő mindkét felet komoly nyomás alatt tartotta.
Döbbenetes számok az ítéletben
A bírósági dokumentum részletezi, mekkora összegekről van szó:
- A francia válogatott csatár referencia bruttó havi fizetését 11,8 millió euróban állapították meg.
- 36,6 millió euró bruttó járt neki az aláírási bónusz harmadik részleteként.
- 3,6 millió euró kapcsolódó szabadságdíj címén.
- 17,2 millió euró bruttó fizetés 2024 április, május és június hónapjára.
- 1,7 millió euró fizetett szabadság ugyanebből az időszakból.
- 1,5 millió euró „etikai bónusz”.
- 150 ezer euró kapcsolódó szabadságdíj.
- 5 ezer euró perköltség.
Az ítélet gyakorlatilag teljes vereséget jelent a PSG vezetésének. A klub korábban arra hivatkozott, hogy Mbappé 2023-as parkolópályára állítása idején lemondott bizonyos bónuszokról – ezt azonban már a második független testület sem fogadta el.
Nyílt háború lett a szakításból
A PSG és Mbappé kapcsolata az utolsó párizsi hónapokban látványosan megromlott, de kevesen gondolták volna, hogy a történet ilyen jogi és pénzügyi csatározásba torkollik.
A kérdés már nem csupán az, hogy ki fizet kinek – hanem az is, mekkora reputációs kárt szenved el Európa egyik leggazdagabb klubja egykori klasszisával szemben vívott harcban.
