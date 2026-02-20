Újabb fordulat az Mbappé–PSG háborúban: végrehajtók jöhetnek, 2 millió euró még hiányzik

A jogi csata a Paris Saint-Germain és korábbi játékosa, Kylian Mbappé között újabb szintre lépett. A már a Real Madrid színeiben futballozó világsztár jogi képviselői szerint a párizsi klub még mindig nem fizette ki maradéktalanul a bíróság által megítélt, több mint 60 millió eurós tartozást – 2 millió euró hiányzik a végösszegből.

60 milliós ítélet, 2 milliós vita

A párizsi munkaügyi bíróság 2025 decemberében kötelezte a PSG-t, hogy összesen 60 millió eurót fizessen ki Mbappénak. Az összeg elmaradt béreket, aláírási bónuszrészleteket és kamatokat tartalmaz a támadó utolsó párizsi hónapjaiból.

A klub először 55 millió eurót utalt át, majd – végrehajtói intézkedést követően – további 4 milliót rendezett. A játékos oldala szerint azonban még mindig 2 millió euró hiányzik, és ha ez nem érkezik meg, újabb végrehajtói levél jelentkezhet a PSG adminisztratív központjánál.

A párizsi vezetés ezzel szemben azt állítja, minden tartozást kiegyenlítettek, és a fennmaradó különbség technikai jellegű – adó- és társadalombiztosítási befizetésekhez kapcsolódó tételről van szó.

Nyilvános megszégyenítés fenyeget

Az ügy nemcsak pénzügyi, hanem komoly presztízskérdés is a francia bajnok számára. A bírósági ítélet ugyanis tartalmaz egy különösen kellemetlen pontot: a PSG-nek egy hónapon keresztül a hivatalos honlapja kezdőoldalán kellene közzétennie a teljes, számára kedvezőtlen határozatot.

Mbappé jogi csapata nem hajlandó eltekinteni sem a 2 millió eurótól, sem a nyilvános közzétételtől. A klub február 19-ig nyújthatott be hivatalos fellebbezést – ez a határidő mindkét felet komoly nyomás alatt tartotta.

Döbbenetes számok az ítéletben

A bírósági dokumentum részletezi, mekkora összegekről van szó:

A francia válogatott csatár referencia bruttó havi fizetését 11,8 millió euróban állapították meg.

36,6 millió euró bruttó járt neki az aláírási bónusz harmadik részleteként.

3,6 millió euró kapcsolódó szabadságdíj címén.

17,2 millió euró bruttó fizetés 2024 április, május és június hónapjára.

1,7 millió euró fizetett szabadság ugyanebből az időszakból.

1,5 millió euró „etikai bónusz”.

150 ezer euró kapcsolódó szabadságdíj.

5 ezer euró perköltség.

Az ítélet gyakorlatilag teljes vereséget jelent a PSG vezetésének. A klub korábban arra hivatkozott, hogy Mbappé 2023-as parkolópályára állítása idején lemondott bizonyos bónuszokról – ezt azonban már a második független testület sem fogadta el.

Nyílt háború lett a szakításból

A PSG és Mbappé kapcsolata az utolsó párizsi hónapokban látványosan megromlott, de kevesen gondolták volna, hogy a történet ilyen jogi és pénzügyi csatározásba torkollik.

A kérdés már nem csupán az, hogy ki fizet kinek – hanem az is, mekkora reputációs kárt szenved el Európa egyik leggazdagabb klubja egykori klasszisával szemben vívott harcban.

