Goal.com
Live
mbappe psg(C)Getty images
Babos Péter

Újabb fordulat az Mbappé–PSG háborúban: végrehajtók jöhetnek, 2 millió euró még hiányzik

Nem csillapodnak a kedélyek.

A jogi csata a Paris Saint-Germain és korábbi játékosa, Kylian Mbappé között újabb szintre lépett. A már a Real Madrid színeiben futballozó világsztár jogi képviselői szerint a párizsi klub még mindig nem fizette ki maradéktalanul a bíróság által megítélt, több mint 60 millió eurós tartozást – 2 millió euró hiányzik a végösszegből.

60 milliós ítélet, 2 milliós vita

A párizsi munkaügyi bíróság 2025 decemberében kötelezte a PSG-t, hogy összesen 60 millió eurót fizessen ki Mbappénak. Az összeg elmaradt béreket, aláírási bónuszrészleteket és kamatokat tartalmaz a támadó utolsó párizsi hónapjaiból.

A klub először 55 millió eurót utalt át, majd – végrehajtói intézkedést követően – további 4 milliót rendezett. A játékos oldala szerint azonban még mindig 2 millió euró hiányzik, és ha ez nem érkezik meg, újabb végrehajtói levél jelentkezhet a PSG adminisztratív központjánál.

A párizsi vezetés ezzel szemben azt állítja, minden tartozást kiegyenlítettek, és a fennmaradó különbség technikai jellegű – adó- és társadalombiztosítási befizetésekhez kapcsolódó tételről van szó.

Nyilvános megszégyenítés fenyeget

Az ügy nemcsak pénzügyi, hanem komoly presztízskérdés is a francia bajnok számára. A bírósági ítélet ugyanis tartalmaz egy különösen kellemetlen pontot: a PSG-nek egy hónapon keresztül a hivatalos honlapja kezdőoldalán kellene közzétennie a teljes, számára kedvezőtlen határozatot.

Primera Division
Osasuna crest
Osasuna
OSA
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Le Championnat
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Metz crest
Metz
MET

Mbappé jogi csapata nem hajlandó eltekinteni sem a 2 millió eurótól, sem a nyilvános közzétételtől. A klub február 19-ig nyújthatott be hivatalos fellebbezést – ez a határidő mindkét felet komoly nyomás alatt tartotta.

Döbbenetes számok az ítéletben

A bírósági dokumentum részletezi, mekkora összegekről van szó:

  • A francia válogatott csatár referencia bruttó havi fizetését 11,8 millió euróban állapították meg.
  • 36,6 millió euró bruttó járt neki az aláírási bónusz harmadik részleteként.
  • 3,6 millió euró kapcsolódó szabadságdíj címén.
  • 17,2 millió euró bruttó fizetés 2024 április, május és június hónapjára.
  • 1,7 millió euró fizetett szabadság ugyanebből az időszakból.
  • 1,5 millió euró „etikai bónusz”.
  • 150 ezer euró kapcsolódó szabadságdíj.
  • 5 ezer euró perköltség.

Az ítélet gyakorlatilag teljes vereséget jelent a PSG vezetésének. A klub korábban arra hivatkozott, hogy Mbappé 2023-as parkolópályára állítása idején lemondott bizonyos bónuszokról – ezt azonban már a második független testület sem fogadta el.

Nyílt háború lett a szakításból

A PSG és Mbappé kapcsolata az utolsó párizsi hónapokban látványosan megromlott, de kevesen gondolták volna, hogy a történet ilyen jogi és pénzügyi csatározásba torkollik.

A kérdés már nem csupán az, hogy ki fizet kinek – hanem az is, mekkora reputációs kárt szenved el Európa egyik leggazdagabb klubja egykori klasszisával szemben vívott harcban.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0