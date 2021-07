Paratici: „Pogba sosem volt közel a torinói visszatéréshez”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Fabio Paratici a nyár elején hagyta el a Juventust és lett a Tottenham sportigazgatója. A Sky Sportnak nyilatkozva a torinói időszakról is beszélt és szóba került Paul Pogba is, akivel kapcsolatban folyamatosan olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint vissza akart térni korábbi sikerei színhelyére Torinóba.

„Paul csak 18 éves volt, amikor csatlakozott a Juventushoz, lényegében ott nőtt fel. Nagyon elégedettek voltunk vele. Szerette a klubot és a Juve is mindent megtett érte, szoros a kapocs, de ennek ellenére sem volt soha közel a visszatéréshez.”

Paratici persze beszélt a jelenről is, így Harry Kane helyzetéről is. A csatár az olasz igazgató érkezése előtt nem sokkal jelentette be, hogy távozni akar a klubtól.

„Nagyszerű játékos, már nagyon várom, hogy találkozhassunk. A klubnak és nekem is az a célom, hogy megtartsuk. Különleges játékos, mert a kiváló fizikumát nagyszerű technikával ötvözi. Mindkét lávábal nagyszerűen bánik a labdáva, emellett csapatjátékos és kiváló befejező csatár. A világ legjobbjai közé tartozik. Egyelőre nem beszéltünk, mert nem akarom zavarni az Európa-bajnokságon.”

Az interjúban beszélt arról is, hogy miként esett a választás a kispadon Antoni Conte, vagy Gennaro Gattuso helyett Espirito Santóra.

„Beszéltünk néhány edzővel, majd úgy döntöttünk, hogy elmegyünk Nuno-hoz, akinek jelentős tapasztalata van. Tárgyaltunk Gattusóval és Contéval is, igen. Az edző kiválasztása azonban nemcsak szakmai kérdések döntenek, hanem a kiválasztott edzőnek meg kell érteni a klub hangulatát, a filozófiáját.”

