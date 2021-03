Paratici: kitartunk Ronaldo és Pirlo mellett is

A Benevento ellen elszenvedett vereség után az olasz sajtóban szárnyra kaptak olyan hírek, miszerint a Juventus megválna Andre Pirlótól, akár már a szezon vége előtt. A klub sportigazgatója, Fabio Paratici azonban mind a vezetőedzőt, mind a csapat legnagyobb sztárját, Cristiano Ronaldót a védelmébe vette.

A Benevento elleni vereséggel a Juventus gyakorlatilag kiszállt a bajnoki címért foytatütt küzdelemből ,a Scudetto fél kézzel már az Interé. Már a Bajnokok Ligája kiesést követően naponta jelentek meg olyan írások, hogy a következő szezonban egy megújult, megfiatalított Juventust láthatunk. Paratici szavai azonban ennek ellentmondanak.

"Korábban sem volt probléma az edzőinkkel, de különböző körülmények miatt mégis váltanunk kellett. Most van egy projectünk ls egyetlen vereség miatt nem szerenték letérni erről az útról' - választolt arra a felvetésre miszerint Pirlónak még Sarrinál is rosszabb eredménysora van.

Ronaldo jövőjével kapcsolatban is elmondta a véleményét.

"Mi vagyunk a Juventus és a világ legjobb játékosa nálunk játszik. Ezen egyetlen mérkőzés nem fog változtatni."

Közben az olasz sajtó továbbra is az Öreg Hölgy nyári terveiről cikkez: több médium is beszámolt róla, hogy szeretnék leigazolni Marcelót a Real Madridtól, aki Cristiano Ronaldo egyik legjobb barátja. Ez is annak lehet a jele, hogy a Juventus nem biztos, hogy minden áron megszabadulna a portugáltól.

