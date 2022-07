Parádésan mutatkozott be a Barcelona új szerzeménye

Raphinha a pályán és azon kívül is üzent a Real Madridnak.

Fogadj élőben a Ferencváros-Slovan Bratislava BL-mérkőzésre 3000 Ft értékben és nem veszíthetsz! Ide kattintva regisztrálhatsz a játékért!

Az Egyesült Államokban turnézik a Barcelona és a katalán klub ősi riválisa, a Real Madrid is. Hovatovább a két klubcsapat Las Vegasban össze is fog csapni egymással magyar idő szerint július 24-én hajnalban. Az El Clásico előtt a gránátvörös-kékek azonban még az Inter Miami ellen léptek pályára, ahol nem hivatalosan debütált a Leedstől érkező brazil szélső, Raphinha is.

A 25 éves labdarúgó kezdőként kapott szerepet Xavitól, és ha már a pályán volt, igyekezett is bizonyítani, hogy jó döntés volt a leigazolása. Előbb Pierre-Emerick Aubameyangot hozta kihagyhatatlan helyzetbe a 19. percben, majd 6 perccel később maga talált az ellenfél hálójába. Még az első játékrészben kiosztott egy újabb gólpasszt Ansu Fatinak is, spanyol beszámolók alapján pedig egy olyan szélső benyomását keltette, akit régóta keres a Barcelona, különösen Pedrivel és Fatival értette meg jól magát a pályán.

A cikk lejjebb folytatódik

„Mindig szeretnék gólt lőni az ellenfeleknek, főleg, ha az El Clásicóról van szó. A legfontosabb a győzelem. Szerintem jobbak vagyunk, mint a Real Madrid” – idézte Raphinha szavait a Marca.

Raphinha egy félidőt kapott a Gonzalo Higuaínt is foglalkoztató Inter Miami ellen, az összecsapást a Barcelona nyerte 6-0-ra.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Barcelona-Real Madrid összecsapáson a katalánok győzelme 2.70, a döntetlen 3.85, a madridiak sikere 2.25-szörös szorzóval fogadható. (x)