Pályára rohanó drukker a szögletzászlóval verte fejbe a kapust, miközben a két szurkolótábor rakétával lőtte egymást

Kezdődött minden azzal, hogy az Altay szurkolói petárdákat és rakétákat lőttek a Göztepe drukkerek közé. Ennek következtében több szurkoló is megsérült, ezért a játékvezető megállította a játékot, a mentőautó pedig jöhetett ápolni a drukkereket – írja a CNN.

Itt azonban nem volt vége az atrocitásoknak, az egyik Göztepe ultra felkapta az egyik szögletzászlót, és bosszúból kétszer is fejbe vágta vele a vendégek kapusát, Ozan Evrim Ozenc-et, akit sürgősen korházba kellett szállítani, hiszen négy centiméteres koponyasérülést szenvedett.

A biztonságiak elkapták a tettest, akit a rendőrség őrizetbe is vett.

Goztepe vs Altay in Turkey was interrupted after a fan attacked the Altay goalkeeper with the corner flag… 😧pic.twitter.com/ylfsSKmrxM