Pályán kívül került botrányba Lewandowski

Állítólag felesége készpénzért vett a lengyel labdarúgónak két diplomát. Jelenleg is folyik a bírósági eljárás.

Robert Lewandowski pályán nyújtott teljesítménye az utóbbi évtizedben igen kimagasló volt, a 2023/24-es szezonja viszont nem a várakozásoknak megfelelően alakult. Sőt nem csak a visszaesett formájával kellett foglalkoznia, hiszen a héten egy nyilvánossá vált botrányba is belekeveredett: Lengyelországban a diplomái megvásárlásával vádolják a 152-szeres válogatott focistát - figyelt fel az Origo Dr. Barbara Mrozińska, az Egészségnevelési és Társadalomtudományi Egyetem (WSEZiNS) egykori oktatójának az X-oldalán közzétett bejegyzésére.

Robert Lewandowski tanulásra hajlamos ember, ezt támasztja alá, hogy összesen négy nyelven - lengyel, angol, német és spanyol - is meg tud szólalni. A 35 esztendős labdarúgó a hivatalos iratok szerint 2017-ben a Varsói Sportegyetemen a saját pályafutásából írt szakdolgozattal szerzett diplomát, majd három évre rá egy mesterképzést is elvégzett ugyanitt. Ezen felül egy łódźi magánegyetemen, az Egészségnevelési és Társadalomtudományi Egyetemen (WSEZiNS) két diplomát is szerzett, azonban ezek hitelességével gondok adódtak.

Dr. Barbara Mrozińska, az egyetem egykori oktatója az X-oldalán azzal vádolta Lewandowskit, hogy megvásárolta a diplomáit, ugyanis a professzor tagadta, hogy két vizsgát is állítólagosan az ő felügyelete alatt tett le. Mrozińska az elmondása szerint soha nem látta a lengyel válogatott játékost az óráin, majd a vizsgákon sem.

A dokumentumok szerint Lewandowski előbb alapszakos diplomát szerzett, majd később, 2018-ban videokonferencián védte meg a diplomamunkáját. Az említett csalást támasztja alá, hogy a játékos egykori ügynöke, Cezary Kucharski az alábbiakat nyilatkozta a Barcelona kiválóságának szabadidejéről:

„Hihetetlen belegondolni, hogy Łódźban tanult diplomákért, amíg én voltam az ügynöke. Lengyelországi látogatásai során még a családjára vagy a szponzoraira sem jutott ideje, akkor mégis hogyan találhatott volna időt arra, hogy titokban tanuljon?! Ez abszurd."

A helyi sajtó szerint Lewandowski felesége, Anna Lewandowska titokban találkozott egy Zbigniew D.-ként azonosított férfival, aki egykor a WSEZiNS kancellárjaként tevékenykedett, és a férfi készpénzért cserébe átadta a diplomákat a nőnek.

A bírósági eljárás már korábban elkezdődött Gdańskban és jelenleg is folyamatban van, azonban a nyilvánosság elé csak Dr. Barbara Mrozińska bejegyzése révén került.