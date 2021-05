Pályán a MU szurkolói: tüntetés az Old Traffordon - elhalasztották a rangadót!

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj a BL-meccsekkel kapcsolatos kérdésekre és vidd a milliókat!

A Liverpool elleni rangadó előtt ezernél is több United-szurkoló tiltakozott és követelte az amerikai tulajdonos távozását. A tüntetés addig fajult, hogy többen betörtek a stadionba és a pályára, sőt akadt olyan is, aki az öltözőbe akart betörni.

A rajongók 13 órakor kezdték a tüntetéset a stadionnál, ahova transzparensekkel és fáklyákkal vonultak fel.

A drukkereknél az verte ki a biztosítékot, hogy a MU alapítója volt a Szuperligának. Ez volt az első olyan szurkolói demonstráció, amióta bejelentették az elképzelést, amelyet azóta már vissza is mondtak.

Egy órával a találkozó után a közösségi médiában megjelentek az első olyan videók, amelyeken az látható, hogy emberek törtek be az Old Traffordra, akadtak akik futballoztak is a pályán.

These 2 protestors have now played more football at old Trafford than donny van de beek 😭👋😭 #GlazersOut pic.twitter.com/lyXWBqQNso