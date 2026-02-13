Paksról igazolt fiatal támadót a Videoton

Az átigazolási időszak hajrájában fiatal csatárral erősítette meg keretét a Fehérvár: a 2004. november 7-én született Rideg Bálint a Paksi FC-től fél év kölcsönbe érkezik a Videotonhoz.

A 21 esztendős játékos 2015 és 2019 között a Ferencváros, 2019 és 2023 között az Újpest utánpótlásában pallérozódott, majd két évet a Vasasban futballozott. 2025 nyarán igazolta le a Paks, ahonnan kölcsönben az elmúlt fél évben Ajkán játszott, ahol hét bajnokin és egy kupamérkőzésen lépett pályára.

18 éves kora óta felnőtt bajnokságban futballozik, szerepelt az Újpest, majd a Vasas NB III-as csapatában. A 2024/2025-ös szezonban az NB III-ban 17 gólt szerzett, amivel a góllövőlista második helyén zárt. Meghívót kapott az U19-es válogatottba is, ahol 2023-ban Észtország ellen, idegenben győztes gólt szerzett.



„Gondolkodás nélkül igent mondtam a Videoton megkeresésére, ennél jobb lehetőséget nem is kaphattam volna. Befejező csatárként a célom, hogy minél több gólt szerezzek, ezzel segítsek a csapatnak. Erősségemnek a tizenhatoson belüli fejjátékomat és a beadásokra való érkezéseket tartom” – mondta Rideg Bálint a klubhonlapnak.

Nikolics Nemanja sportigazgató így fogalmazott a Vidi.hu-n: „Bartusz Dániel sajnálatos sérülésére gyorsan kellett reagálnunk, hiszen február tizennegyedikén zárul az átigazolási időszak. Az előző év utolsó heteiben egy bő játékoslistát állítottunk össze azokról a labdarúgókról, akik érdekesek lehetnek számunkra és Rideg Bálint is szerepelt ezen a listán, ennek is köszönhetően tudtunk gyorsan döntést hozni.”

