A Pakstól vett kölcsön középpályást a DVTK

A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőr kedden hivatalos honlapján jelentette be, hogy az idény végéig kölcsönvette Pető Milánt Paksról.

- Örömmel érkeztem a DVTK-hoz, alig várom az első felkészülési mérkőzést, és még inkább az első bajnokit - kezdte Pető Milán. - Úgy éreztem, segít a karrieremben, ha egy időre váltok, ezért nem gondolkodtam sokat a a Diósgyőr hívásán. Személy szerint a 8-as poszton, támadó középpályásként érzem a legjobban magam, mert ott jobban ki tudok teljesedni, de szükség esetén a pálya szélén is tudok játszani. Bízom benne, nem csak számomra lesz hasznos ez az időszak, hanem a legjobb teljesítményemmel, gólokkal és gólpasszokkal tudom a csapatot szolgálni.



- Hiszünk a fiatalokban, és igyekszünk minél több játéklehetőséget biztosítani nekik, és nem csak a rájuk vonatkozó ajánlások miatt - mondta Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója. - Pető Milán már letette a névjegyét a felnőttek között, jól mutatkozott be Székesfehérvárott, azonban Pakson kevesebbet játszott. A támadó játékunkat belső középpályásként és szélső támadóként is segíteni tudja.

A 2005-ös születésű labdarúgók játékperceiben időarányosan némi elmaradásban vagyunk, illetve fel kell készülnünk Mucsányi Miron pótlására is. Ezen kívül minden vezetőedző örül neki, ha bővül a választási lehetősége, és mindig a legjobb formában lévő játékost tudja pályára küldeni. Ahogy Miron is bebizonyította, nem csak a kora miatt került be a kezdőcsapatba, úgy kívánom Milánnak is, hogy rá is igaz legyen ez a megállapítás.

Pető Milán a hollandiai Breda városában született édesapja, Pető Tamás (korábbi válogatott labdarúgó, a Videoton jelenlegi vezetőedzője) légiós évei idején. A labdarúgást Veszprémben kezdte, majd 12 évesen került Székesfehérvárra, ahol szűk két hónappal a 18. születésnapját követően bemutatkozott az élvonalban. Azóta 59 találkozón három gólt szerzett az NB I.-ben, tavasszal pedig a Paksi FC kölcsönjátékosként Diósgyőrben szerepel.