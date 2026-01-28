„A legnagyobb üzlet Ronaldo óta” – A Saudi Pro League mindent megmozgat Ousmane Dembélé megszerzéséért

Siker után jöhet a váltás?

Alig néhány hónappal azután, hogy Ousmane Dembélé felért a csúcsra és elnyerte a 2025-ös Aranylabdát, máris a jövőjéről szólnak a hírek. A Sky Sports News beszámolója szerint a szaúdi liga elöljárói már megkezdték az „előkészítő puhatolózást”, hogy a nyári átigazolási ablakban a Közel-Keletre csábítsák a támadót.

A szaúdiak belső köreiben csak úgy emlegetik a potenciális transzfert, mint „a legnagyobb üzletet Cristiano Ronaldo leigazolása óta”. Ez nem véletlen: míg a liga korábban inkább a pályafutásuk végén járó sztárokra koncentrált, Dembélé 28 évesen, a világ legjobbjaként kerülhetne a ligába, ami új korszakot nyithatna az SPL történetében.

Feszültség Párizsban: A fizetési sapka árnyéka

Bár Dembélé szerződése 2028-ig érvényes a Parc des Princes-ben, a háttérben komoly érdekellentétek húzódnak. Az Aranylabda megnyerése után a játékos környezete jelentős fizetésemelést várna el, ám Nasser Al-Khelaifi, a PSG elnöke nemrég egyértelmű figyelmeztetést küldött:

„A klub politikája világos: van egy fizetési sapkánk, amit mindenkinek tiszteletben kell tartania. A csapat és a klub minden egyénnél fontosabb” – nyilatkozta az elnök.

Ez a nyilatkozat arra utal, hogy a PSG – amely az elmúlt években próbálta fenntarthatóbb alapokra helyezni a gazdálkodását – nem biztos, hogy hajlandó lesz Dembélét a világ legjobban fizetett játékosai közé emelni, ami megnyithatja az utat a szaúdi befektetők előtt.

Dembélé válasza: Fókuszban a vb és a BL

A játékoshoz közel álló források szerint Dembélé egyelőre nem foglalkozik a pletykákkal. A francia válogatott sztárja kijelentette, hogy minden idegszálával a PSG szezonjára, majd a nyári, észak-amerikai világbajnokságra koncentrál.

„Pontosan tudjuk, mi kell a végső győzelemhez, és mindent megteszünk, hogy hazahozzuk a trófeát az Egyesült Államokból” – mondta a támadó a CNN-nek.

A PSG-re ma este sorsdöntő mérkőzés vár a Newcastle ellen a Bajnokok Ligájában, ahol a cél az automatikus továbbjutást érő első nyolc hely egyike. Dembélé, aki ebben a hónapban öt meccsen három gólt és két gólpasszt jegyzett, várhatóan a kezdőcsapatban kap helyet a legutóbbi combsérülése után.

Bár a szaúdi liga ambíciói határtalanok, Dembélé elmozdítása karrierje zenitjén továbbra is kevés esély van. Ugyanakkor, ha a PSG nem tud megegyezni a játékossal a fizetési kondíciókról, a nyári világbajnokság után a futballvilág egyik legnagyobb átigazolási szappanoperája veheti kezdetét.