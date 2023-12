Ott akar lenni az Eb-keretben a csapatot kereső magyar labdarúgó

Mindegy számára, hogy külföldön vagy az NB I-ben folytatja.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A japán Vissel Kobe a héten erősítette meg hivatalosan, hogy nyáron szerződtetett magyar középpláyása, Vécsei Bálint fél év után elhagyja az együttest. A rutinos labdarúgó jelenleg csapatot keres magának.

A cikk lejjebb folytatódik

A Ferencváros korábbi labdarúgója a Nemzeti Sportnak részletesen beszélt Japánba igazolásáról, melyet elmondása szerint egyáltalán nem bánt meg, noha alig kapott játéklehetőséget:

"Amikor hazarepültünk, kilencvenkilenc százalékban biztos voltam benne, nem térünk vissza Japánba, máshol folytatom a pályafutásomat."

"Persze mindig utólag okos az ember, de azt mondom, az időzítés alakult rosszul: idény közben, szeptemberben kerültem a bajnoki aranyéremért küzdő Kobéhoz, s bár az előzetes beszélgetések alapján arról volt szó, biztosan kapok bizonyítási lehetőséget, az edző nem igazán akart változtatni a csapaton, amely hozta a meccseket. Én döntöttem a váltás mellett, hiszen kevés időt tölthettem a pályán. Hogy ma is belevágnék-e a japán kalandba? Igen, de annyit változtatnék, hogy felkészülési időszakban szerződnék ki, az más helyzetet teremtett volna. Igaz, leg­alább sok felkészülési meccset játszhattam a Kobéban, vagyis jó állapotban vagyok, jelenleg is erőnléti edzővel dolgozom. Persze a tétmeccs mindig más, de remélem, hamarosan részem lesz benne" - árulta el a 12-szeres válogatott középpályás.

Hogy hol, melyik országban és csapatban, egyelőre nem tudni.

"Bár itthonról és külföldről is hívtak, konkrét ajánlatig nem jutottunk, egyelőre inkább tapogatózó beszélgetések voltak. A nyáron sem voltam egyszerű helyzetben, hiszen amikor távoztam a Ferencvárostól, sérüléssel bajlódtam. Most annyiban más a helyzet, hogy egészséges vagyok. Jó lenne legkésőbb január közepéig aláírni valahová, de elsietni nem akarom a döntést.

Bár szeretnék még légiós lenni, most nem az a lényeg, hogy az NB I-ben vagy külföldön játszom-e, hanem hogy érezzem, számítanak rám, és én is lássak lehetőséget a klubban.

"Már csak azért is, mert tisztában vagyok vele, csak úgy lehet reálisan esélyem visszakerülni a válogatottba, ha rendszeresen és kiemelkedően játszom. Ott akarok lenni az Eb-n!" - jelentette ki Vécsei.

A labdarúgó elmondta, azért sem bánja az elmúlt hónapokat, mert karrierje után edzőséggel foglalkozna, az ázsiai futballkultúra megismerésével pedig bővültek az ismeretei.

"Az elmúlt jó három hónapban sokat tanultam, testközelből tapasztaltam, milyen intenzíven, motiváltan edzenek, készülnek a japánok. Elképesztő a munkamoráljuk! Most úgy érzem, inkább felnőttek edzője lennék, de fiatalok kisebb csoportjának is szívesen tartanék egyéni képzést, az is motiválna. Bár a távolabbi jövőn is gondolkodom, természetesen még eszem ágában sincs visszavonulni."